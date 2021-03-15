Çeler: Aralık ayından bu yana izin kullanamayan askerler var

Aralık ayından bu yana izin kullanamayan askerler olduğunu ifade eden Zeki Çeler, “Çocuklar dışarı çıkabilsin diye talepte bulunurken Komutanlık aile görüşlerini de kaldırdı” dedi.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplantısında ilk olarak Başkanlığın sunuşlarına yer verildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültürel İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasa Tasarısı’nın ele alınması oylandı ve oyçokluğuyla kabul edildi.

ÇELER

Daha sonra TDP Milletvekili Zeki Çeler, mükellef askerlerin izin haklarını kullanamamaları hakkında konuştu. Aralık ayından bu yana izin kullanamayan askerler olduğunu ifade eden Çeler, “Çocuklar dışarı çıkabilsin diye talepte bulunurken Komutanlık aile görüşlerini de kaldırdı” dedi.

Muhalefet vekillerinin yaptıkları konuşmalarda bu konuyu gündeme getirdiğini anımsatan Çeler uzmanlar, subay, astsubaylar eve gidip gelebilirken bu askerlere neden izin verilmediğini sordu.

Hafta sonu izinlerinde zaten sokağa çıkma yasağı olduğunu anlatan Çeler, disiplin ve organizasyon ile bu konuda gereğinin yapılmasını istedi.

Turizm emekçilerinin sıkıntılarından da bahseden Çeler, açılımı sağlarken bu sıkıntılar konusunda da gereğinin yapılmasını istedi, yapılacaklara destek olacaklarını belirtti.