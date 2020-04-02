MüzikSanat

Caz festivaline online çözüm

2 Nisan 2020

Türkiye’de 24. Uluslararası Ankara Caz Festivali, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında belirlenecek internet sitesinden “online” gerçekleştirilecek.

Caz Derneğinden yapılan açıklamada, 30 Nisan-10 Mayıs tarihlerinde yapılacak festival çalışmalarının tamamlandığı belirtildi.

18 etkinliğin yer alacağı festivaldeki diğer konserlerin, 10 Mayıs’a kadar belirlenecek internet sitesinden yayınlanacağı bildirilen açıklamada, uygun olan konserlerin de yine siteden canlı yayınlanacağı kaydedildi.

Bu yıl ki temaya uygun tasarımın, Başkent Üniversitesi İletişim ve Grafik Tasarım Bölümü iş birliğiyle yapılan 3 aylık çalışma sonunda seçildiği aktarılan açıklamada, tüm eserlerin dijital olarak da sergileneceğini bilgisine yer verildi.

Festival Direktörü Tuğçe Alpaslan “Programımız, en kısa sürede ‘ankaracazfestivali.com’ ve ‘cazdernegi.org’ sitelerimizden yayımlanacak. Programlandığı şekliyle festival, Caz Derneği, UNESCO ve Herbie Hancock Jazz Institute iş birliğiyle 30 Nisan Dünya Caz Günü’nde yapılacak konserle açılacak. Konserle ilgili açıklama, bir sonraki basın bültenimizde duyurulacak.” ifadesini kullandı.



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