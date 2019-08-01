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Çayırova’da trafik çarpışması: 3 yaralı

1 Ağustos 2019

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bugün saat 14.25 sıralarında Çayırova da Kaya Artemis Hotel kavşağı üzerinde (Hacı Bey Benzin istasyonu önü) Cüneyt SABAK (E-24) yönetimindeki ZMV 641 plakalı salon araç sürücüsünün dikkatsiz bir şekilde Gazimağusa istikametinden gelip Kaya Artemis Hotel e dönüş yapması sonucu o esnada anayol üzerinde Gazimağusa istikametine doğru seyreden Mustafa BÜLBÜL (E-58) yönetimindeki KG 136 plakalı aracın önünü tıkaması sunucu çarpışmışlardır.

Çarpışma sonucu hafif şekilde yaralanan her iki araç sürücüsü ve KG 136 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Ayşe BÜLBÜL(K-56) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor.

Soruşturma devam ediyor.

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