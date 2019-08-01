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Aleksis’i öldüren polisin serbest bırakılması protestolara neden oldu

1 Ağustos 2019

Yunanistan’da 15 yaşındaki Aleksis Grigoropoulos’u öldüren eski polis memuru Epameinondas Korkoneas’ın serbest bırakılması başta Atina olmak üzere ülke çapında protestolara neden oldu.

Yunanistan’da yüzlerce kişi, Aleksis Grigoropoulos’u öldüren eski polis memuru Epameinondas Korkoneas’ın serbest bırakılmasına tepki gösterdi.
Atina’da Aleksis’in öldürüldüğü Exarchia Meydanı’nda toplanan protestocuların bazıları polisle de çatıştı.

Herhangi bir yaralanma vakası kaydedilmediği belirtilirken, şimdilik iki kişinin gözaltına alındığı aktarıldı.

Bir grup ise Aleksis’in öldürüldüğü noktada toplandı.

İNFİAL YARATMIŞTI

Aleksis Grigoropoulos, Yunanistan’da 2008’de Exarchia Meydanı’nda eylemci gruba doğru ateş eden Epameinondas Korkoneas’ın tabancasından çıkan kurşunla göğsünden yaralanmış ve olay yerinde yaşamını yitirmişti.

Aleksis’in ölümü Yunanistan’da infial yaratmıştı. Başta Atina olmak üzere tüm ülkede anarşistler ve hükümet karşıtları polise karşı ayaklanmış, çatışmalar yaklaşık iki hafta sürmüştü.

Aleksis, Türkiye’de, Gezi Direnişi sırasında yine polis tarafından öldürülen Berkin Elvan ile özdeşleştirilmişti.

SYRIZA’NIN YASASINDAN FAYDALANDI

Olayın ardından yargılanan Epameinondas Korkoneas, ömür boyu hapsine ve ek olarak 15 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Korkoneas, ironik bir şekilde son seçimlerde iktidardan düşen sol parti SYRIZA döneminde yürürlüğe giren yeni Ceza Kanunu’ndan faydalanarak özgürlüğüne kavuştu.

Söz konusu yasa, 20 yıl veya daha fazla hapis cezasının üçte birini geçiren hükümlülerin serbest bırakılmasına olanak tanıyor. 11 yılını hapiste geçiren tamamlayan Korkoneas’ın cezası 13 yıla düşürülmüştü.

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