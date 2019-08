Aleksis’i öldüren polisin serbest bırakılması protestolara neden oldu

Yunanistan’da 15 yaşındaki Aleksis Grigoropoulos’u öldüren eski polis memuru Epameinondas Korkoneas’ın serbest bırakılması başta Atina olmak üzere ülke çapında protestolara neden oldu.

Yunanistan’da yüzlerce kişi, Aleksis Grigoropoulos’u öldüren eski polis memuru Epameinondas Korkoneas’ın serbest bırakılmasına tepki gösterdi.

Atina’da Aleksis’in öldürüldüğü Exarchia Meydanı’nda toplanan protestocuların bazıları polisle de çatıştı.

Herhangi bir yaralanma vakası kaydedilmediği belirtilirken, şimdilik iki kişinin gözaltına alındığı aktarıldı.

Bir grup ise Aleksis’in öldürüldüğü noktada toplandı.

Aleksis Grigoropoulos, Yunanistan’da 2008’de Exarchia Meydanı’nda eylemci gruba doğru ateş eden Epameinondas Korkoneas’ın tabancasından çıkan kurşunla göğsünden yaralanmış ve olay yerinde yaşamını yitirmişti.

Aleksis’in ölümü Yunanistan’da infial yaratmıştı. Başta Atina olmak üzere tüm ülkede anarşistler ve hükümet karşıtları polise karşı ayaklanmış, çatışmalar yaklaşık iki hafta sürmüştü.

Aleksis, Türkiye’de, Gezi Direnişi sırasında yine polis tarafından öldürülen Berkin Elvan ile özdeşleştirilmişti.

Epaminondas Korkoneas, a police special guard convicted for the deadly shooting in December 2008 of teenager Alexis Grigoropoulos in Exarchia, was yesterday released from prison #Greece https://t.co/eByU3PNObN

