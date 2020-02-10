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Çavuşoğlu’ndan Akıncı’ya:Kıbrıs Türk halkına böyle dürüst olmayan bir siyasetçi yakışmıyor

10 Şubat 2020

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın İngiliz The Guardian gazetesine verdiği demeçte, “Kuzey Kıbrıs’ın Türkiye’ye bağlanmasının korkunç olacağı” şeklindeki açıklamaları da soruldu.

Çavuşoğlu, Akıncı ile Kıbrıs müzakereleri konusunda iş birliği yaptığını belirterek Kıbrıs’ta bir çözüm için Kıbrıslı Türklerin siyasi eşitliği, güvenliği ve garantisi konusunda Türkiye’nin tutumunun açık olduğunu kaydetti.

“Türkiye’ye bağlanma gibi Hatay’ın Türkiye’ye bağlanmasına kadar gidecek kendi kendine soru sorup cevap veriyor. Bunlar Türkiye’de veya KKTC’de gündeme mi geldi de bunları konuşuyoruz. Biz Kıbrıs Türk halkının eşitliği diyoruz, o başka konuları malzeme ederek Türkiye’ye saldırmayı tercih ediyor. Biz müzakere sürecinde çok şey yaşadık. Ben böylesine dürüst olmayan bir siyasetçiyle hiçbir yerde çalışmadım. Bunun örneklerini de önümüzdeki günlerde açıklayacağım. Harita konusunda Crans Montana’da (görüşmeler) biterken, daha sonra kendisinin dürüst olmayan davranışları ve sonuçları içerideki Başbakan dahil onlara söylememe konusundaki yalvarmaları dahil, dürüst olmayan çok şeylerini gördüm. Kıbrıs Türk halkına böyle dürüst olmayan bir siyasetçi yakışmıyor. Türkiye ile ilişkileri kötüleştirmekten ne avantajı olabilir, nereye hizmet edebilir. Bunları iyi değerlendirmek lazım. Seçim zamanında bizim KKTC’nin iç işleri karışmamız mümkün değil. Kıbrıs Türk halkı karar verecek. Biz onların her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Kıbrıs Türk halkının haklarını savunanlara desteğimiz olacaktır. Akıncı durup dururken niye Türkiye’ye saldırıyor, Türkiye terörle mücadele ederken niye Türkiye düşmanlığı yapıyor, teröre destek veriyor. Bunları Kıbrıs Türk halkının çok iyi düşünmesi lazım.”



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