Bir haftada 33 yaralı

Kıbrıs’ın kuzeyinde geçtiğimiz hafta toplam 84 trafik çarpışması meydana geldi; bu çarpışmalardan 18’i yaralanma ve 66’sı hasarla sonuçlanırken; yaralanma ile neticelenen çarpışmalarda 33 kişi yaralandı.

Polis açıklamasına göre, 3 – 9 Şubat tarihlerini kapsayan süre içerisinde meydana gelen çarpışmaların 22’si süratli araç kullanmak, 20’si kavşakta durmamak 17’si dikkatsiz sürüş yapmak, 13’ü yakın takip ve 12’si de diğer sebeplerden meydana geldi.

Toplam hasar miktarı 811 bin 200 TL olan kazaların 24’ü Lefkoşa, 25’i Mağusa, 21’i Girne, 9’u Güzelyurt ve 5’i de İskele’de kaydedildi.

Trafik suçu tespit edilerek, sürücüler hakkında yasal işlem başlatıldı.