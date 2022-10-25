Çavuşoğlu: Yaz döneminden beri tüm eksikliklerin giderilmesi için elimizden geleni yapıyoruz

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, bakanlık önüne inerek eylem yapan Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) yönetimiyle sohbet edip, basına açıklamalarda bulundu.

Eğitim sorunlarının böyle bir yöntemle dile getirilmesinden dolayı kendilerinin de aynı yöntemle cevap vereceğine işaret ederek konuşmasına başlayan Çavuşoğlu, kendisinin bugüne kadar şeffaf bir şekilde bakanlık çalışmalarına devam ettiğini dile getirdi. Öğretmen düşmanı olarak lanse dilmesinin doğru olmadığını ve bu söylemlerle ayrıştırmaya yönelik bir vizyon oluşturulmaya çalışıldığını kaydeden Çavuşoğlu, buna izin verilmeyeceğini belirtti.

Bakanlığın yaz döneminden beri tüm eksikliklerin giderilmesi için elinden gelen katkıyı koyduğunu dile getiren Çavuşoğlu, devlet okullarının her yıl güncellenmesinin gerektiğini söyledi. Çavuşoğlu, eksikliklerin, yatırımcı ve gönüllülerin desteğiyle, bütçenin çok üstündeki harcamalarla tadilatların yapıldığını kaydetti.

Devletin kendi işleyişinin maalesef yavaş olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, öğretmen atamalarında büyük özveri gösteren Kamu Hizmeti Komisyonu’na da teşekkür etti.

Kol faaliyetleriyle ilgili yapılan değerlendirmede bunun başlamasına gerçekten bir ihtiyaç olduğunun ve okul alanlarının genişletilmesinin de okullar için önemli olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, kol faaliyetlerinde 500 öğrencinin bulunduğu gruplarda farklı, daha fazla öğrencinin bulunduğu durumlarda ise farklı uygulama yapılması için çalışmalar yapıldığını belirtti.

Pandemi döneminde öğretmenin koyduğu katkının yadsınamaz olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, devletin imkanlarının yasal düzenlemelerle en üst seviyede kullanılması gerektiğini kaydetti.

Öğretmenin ders saatini organize edip, koordinasyonunu sağlamanın bakanlığın birinci görevi olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, sendikaların da bu yönde katkı koyması gerektiğinin unutulmaması gerektiğini belirtti.

Eksik öğretmenlerin tamamlanmasına yönelik yetkilerin imzalandığını ve en yakın zamanda başlanacağını dile getiren Çavuşoğlu, eğitimdeki sorunların çözümü yönünde irade koyduklarını kaydetti.