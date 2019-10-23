Çavuşoğlu: Türkiye mi, Rum kesimi mi desem? Rum kesimini tutarlar

Çavuşoğlu, Kıbrıs Türk halkının Barış Pınarı Harekatı’na çok büyük destek verdiğini ve bazı sendikacıları ya da siyasetçileri Kıbrıs Türk halkından ayrı tutmak gerektiğini belirtti.

Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası’nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtlayan Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin sözleri ve sonrasında yaşanan gerilimi değerlendirdi.

Kıbrıs Türk halkının Barış Pınarı Harekatı’na çok büyük destek verdiğini ve bazı sendikacıları ya da siyasetçileri Kıbrıs Türk halkından ayrı tutmak gerektiğini belirten Çavuşoğlu, “Bazı sendikacılar ve bazı siyasetçiler var Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) gerçekten ‘Türkiye mi, Rum kesimi mi?’ desem Rum kesimini tutarlar” dedi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın harekata ilişkin sözlerine en büyük tepkiyi de Kıbrıs Türk halkının verdiğini söyleyen bakan, “Kıbrıs Türk halkı da bunun, önümüzdeki nisan ayında bir cumhurbaşkanlığı seçimi var, ona yönelik bir hamle olduğunu düşünüyor” diye konuştu.

Çavuşoğlu, Barış Pınarı Harekatı’nın Türkiye’nin mili güvenliği için Kıbrıs Harekatı kadar önemli olduğunun altını çizerek, “Bizim gibi mevki, makam sahibi insanların konuşurken çok dikkatli olması lazım.” ifadesini kullandı