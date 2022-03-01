Çavuşoğlu: Rusya’ya yapılan yaptırımlara katılma eğilimimiz yok

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Habertürk TV’de açıklamalarda bulunuyor.

Konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Ukrayna’ya Rusya’nın saldırması tüm dünyayı şoke etti. Kuzey, güney, doğu, batıdan Kiev’e kadar saldırısı oldu. Önemli şehirlerde çatışma ve saldırılar devam ediyor. Doğuda şehirler kuşatılmış durumda.

Rusya kısa bir süre içinde önemli şehirleri ele geçirmeyi planlıyordu. Özellikle bir çatışma, sokak savaşına dönüştüğü zaman, Libya’da da bu endişeyi paylaşıyorduk. Trablus’a yönelik saldırı durdurulmasaydı sokak savaşına dönüşecekti. Sokak savaşının ne zaman biteceği belli olmaz. Tabii bu savaş başladıktan sonra biz savaşın tamamen durdurulması, ateşkesin tesis edilmesi konusnuda çok çaba sarf ettik.

İki ülke arasında müzakerelerin başlamasını telkinlerimizi ilettik. En son Ukrayna’ya yerin önemli olmadığını, elbette İstanbul’u Ukrayna tercih ediyordu. Biz memnuniyetle ev sahipliği yaparız ama şu aşamada yerin önemi yok. Orta yol buldular. Sınırın Belarus kenarında, nehrin kenarında ilk görüşmeyi yaptılar. Şu anda taraflarla görüşüyoruz, genel bilgi alıyoruz.

“Acil olan ateşkes”

Siyasi konuları müzakere etme bakımından yeterince zamanları olacaktır. Şimdi acil olan ateşkes. Çatışmalar, bombardımanlar devam ederken bir netice çıkmaz. Önce ateşkes diyoruz.

Kabine toplantımızda yaptırım konusu gündeme geldi. Elbette yaptırımlar Rus ekonomisini de etkiler. Bu yaptırım kararını alan AB’yi ve diğer ülkeleri etkiler. Biz tek tek yaptırım kararlarını inceliyoruz. Ekonomimize, enerji arz güvenliğine etkisi ne olacaktır, hava sahasına dahil.

“Yaptırımlara ilkesel olarak katılmadık”

Biz yaptırımlara ilkesel olarak katılmadık, katılma eğilimimiz yok. Telefonda görüştüğümüz muhataplarımız da ‘Bu yaptırımlara katılacak mısınız’ diye soruyorlar. Biz de kendilerine mevcut yaptırımların ekonomimizi nasıl etkileyeceğini sektörlerimizi nasıl etkileyebileceğini söyledik. Herhangi bir talep ve baskı gelmedi bu konuda Türkiye’ye.

Ukrayna’dan 8 bin 50 vatandaş tahliye edildi.