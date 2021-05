Çavuşoğlu: Her sesin yer alabildiği toplumun aydınlanabildiği bir BRT için bütçe ayırıyoruz

Şahali’den sonra söz alan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu da, Bafra turizm bölgesinde otellere parsel ayrıldığını, otellerin tamamlanıp hizmete girmesi için beklediklerini, 4 şirketin otel yatırımlarını yaptığını, ülkeye değer kattığını, gelir getirdiğini anlattı.

Çavuşoğlu, güneş enerjisinin önemine işaret ederek, yatırımcılara verilen izinlerde devletin teşvik vermediğini, yatırım maksatlı kiralamalarda gerekli yasal desteğin verilmesi için çalışmaların yapıldığını, yatırımcıların bu bölgeye yatırım yaparken çevreyi, doğayı koruyarak bu yatırımları yaptığını, başka yerde yer gösterilmesi durumunda da taşımaya hazır olduklarını anlattı.

Turizmin ülke için önemine işaret eden Çavuşoğlu, Bafra’nın geliştirilmesi, rekabet edebilirliliği artırmak için bu yatırımların önemine işaret etti, yasalara aykırılık olmadığını, yatırımcıları kendilerinin buraya davet ettiklerini, yatırımcıların önünü açmanın her hükümetin görevi olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, bayrak arkasına sığınarak hiçbir zaman birşey yapmadıklarını, ancak bayrağı yüceltmenin önemine işaret ederek, bayrakların eski eserlere zarar vermeden dikilmesinin daha doğru olacağına değindi ve bu konunun ilgili tarafların devlet ciddiyeti içerisinde çözülmesi gerektiğini kaydetti.

“HER SESİN YER ALABİLDİĞİ TOPLUMUN AYDINLANABİLDİĞİ BİR BRT İÇİN BÜTÇE AYIRIYORUZ”

BRT ile ilgili eleştirileri de yanıtlayan Çavuşoğlu, BRT’de her dönem, her yönetim kurulu başkanının, her dönemin eleştirildiğini ifade ederek, bir grup gazetecinin yaptığı programın yayından kaldırılmasının sebebine bakacaklarını, her sesin yer alabildiği, toplumun aydınlanabildiği bir BRT için bütçe ayırdıklarını anlattı.