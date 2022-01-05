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Çarşambaya kadar her gün yağmur var
Meteoroloji Dairesi yarından itibaren çarşamba gününe kadar her gün yağmur beklendiğini açıkladı.
Meteoroloji Dairesi’nin 6-12 Ocak 2022 tarihlerini kapsayan hava durumu raporuna göre bölgemizin genellikle alçak basınç sistemi le soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.
En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde 16-19 derece dolaylarında olacak.
Rüzgarın Kuzey ve Doğu yönlerrden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.