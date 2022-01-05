Tosunoğlu: Küçük işletmelere kolay kredi imkânları yaratılarak işsizliği çözmek mümkün!

DP Lefkoşa milletvekili adayı Hasan Tosunoğlu, Kanal T’de Dilek Kırıcı’nın sorularını yanıtladı.

Ülkenin kamu, özel ve sivil toplum alanında dokunmadığı yer kalmayan bir iş adamı olduğunu vurgulayan Hasan Tosunoğlu, tecrübelerini toplum adına projeler üretmekte kullanmak istediğini ve bu nedenle aday olduğunu söyledi.

Yaşadığımız ülkenin en derin sorunlarının başında genç işsizliği, göç ve konut problemleri geldiğini belirten Tosunoğlu, devletin özel sektörü desteklemesiyle işsizliğin azaltılabileceğini söyledi. Küçük işletmelerin pandemi döneminde büyük ekonomik sorunlar yaşadığını ifade eden Hasan Tosunoğlu, bu işletmelere kolay kredi imkanı sağlanmadığını, Kalkınma Bankası’nın kurulduğu günden bu yana mevcut işletmelerin %75’ini oluşturan KOBİ’ler yerine çok yüksek oranda büyük yatırımlara finansman yarattığını, işsizlik sorununun işletmelere, düşük faiz oranları ile kolay kredi imkanlarının yaratılması ile çözülebileceğini kaydetti.

Sosyal devletin en önemli görevlerinden birinin de barınma sorununu çözmek olduğunu vurgulayan Tosunoğlu, dövizin tırmanmasından sonra yeni ev almanın çok zorlaştığını, devletin müdahalede bulunması gerektiğini, kendilerinin iktidara gelmesi halinde devlet bütçesine yük olmadan, özel bankalar eliyle, ilk etapta 10bin konut yapıp, düşük faizle vatandaşları konut sahibi yapmayı planladıklarını söyledi.

DP’nin yapılan son anketlerde üçüncü parti olduğunu bunun sandığa da bu şekilde yansıyacağını ifade eden Hasan Tosunoğlu, zamanında mevcut siyasete isyan ederek kurulan partilerinin bir kitle partisi olma yolunda olduğunu söyledi.

Hükümetlerin görevinin kaynak yaratmak ve bu kaynakları doğru kullanmak olduğunu belirten Tosunoğlu, kesinleşmiş 500 milyon lira verginin toplanamadığını ve kayıt dışılığın önüne geçilemediğinin altını çizdi. Sadece sanal bahis alanının kayıt altına alınmasının milyarlarca lira ek gelir sağlayabileceği kaydeden Tosunoğlu, parti olarak amaçlarının bu fikirleri masaya koymak ve olgunlaşması için çaba göstermek olduğunu ifade etti.

Çocuklarımızın göç etmemesi ve Türk Bayrağı’nın bu topraklarda ilelebet dalgalanmasını isteyen bir kişi olarak seçmenlerden sandığa gitmeleri isteyen DP Lefkoşa milletvekili adayı Hasan Tosunoğlu, kendilerine atılan her oyun bir karşılığının olacağına dair söz verdiklerini vurguladı.