Çarpmanın etkisiyle savrulan araç çelik bariyerlere çarpıp alev aldı

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bugün saat 17:30 sıralarında, Girne – Tatlısu Anayolu üzerinde, Celvil AGU (E-28), yönetimindeki SR 079 plakalı araç ile batıdan doğu istikametine doğru seyrettiği sırada o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden ve gidişine göre yolun sağında bulunan Carrington Marina View isimli siteye dönüşe geçen Israel Ogunbıyı (E-22) yönetimindeki araca çarpmıştır. Çarpmanın etkisiyle kontrolsüz bir şekilde savrulan SR 831 plakalı araç yolun sağında bulunan çelik bariyerlere çarpıp alev almıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Kaza sonrası yanan araç itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Soruşturma devam etmektedir.