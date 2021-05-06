34’ü yerel toplam 54 yeni vaka

“Toplam 8286 test yapıldı, 34’ü yerel 54 pozitif vakaya rastlandı, 67 kişi taburcu edildi”

Son 24 saatte yapılan test sayısı 8286 olup, 34’ü yerel 54 pozitif vakaya rastlanmış 67 kişi taburcu edilmiştir.

3 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 17 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 34 kişi ise yerel vakadır.

19 kişi Lefkoşa, 7 kişi Gazimağusa, 7 kişi Girne, 1 kişi İskele Bölgesi’ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Yenişehir -1 / Ortaköy-1/ Taşkınköy-2 / Gönyeli-8 / Köşklüçiftlik-1/ Metehan-1/ Yenikent-2 / Kızılbaş-1/ Surlariçi-1 / Alayköy-1

Girne

Girne Merkez-3 / Göçeri Köyü -1 / Zeytinlik-1/ Çatalköy-2

Gazimağusa

Gülseren-1/ Vadili-1/ Sakarya-1/ Mutluyaka-1/ Çanakkale Bölgesi-1 / Yeniboğaziçi-2

İskele

Topçuköy-1

6 Mayıs 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 8286

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 54

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 17

Yerel Vaka Sayısı: 34

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 67

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.033. 869

Toplam Vaka Sayısı: 6581

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 5969

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 580

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 59

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 488

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 30

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 32

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 64

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 59

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 872

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 2040