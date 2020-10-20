Çarpışmada hayatını kaybedenlerin kimlikleri açıklandı

Güzelyurt-Lefkoşa Anayolu’nda bu akşam saatlerinde korkunç bir olay yaşandı. Çarpışma sonucu iki kişi hayatını kaybetti 3 kişi de ağır yaralandı. Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre kaza dün saat 20:00 sıralarında, Güzelyurt – Lefkoşa Anayolunun 14 – 15 kilometreleri arasında, Elliot KANAFEMA (E-) yönetimindeki ZLZ 634 plakalı araç ile Güzelyurt istikametinden Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada Yılmazköy yakınlarında sağa meyili viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solunda bulunan çelik bariyerlere çarpmmasıyla meydana geldi.

Kazanın meydana gelişinden takriben 10 dakika sonra, aynı istikamete doğru, yönetimindeki LA 951 plakalı araç ile seyreden Abdullah SADIK (E-67), kontrolü kaydedip bariyerlere önceden çarpan ZLZ 634 plakalı araca arkadan çarptı. Kaza sonucu, ZLZ 634 plakalı araç sürücüsü Elliot KANAFEMA ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Dean MARUFA (E-23) olay yerinde yaşamlarını yitirdi. Kazada ağır yaralanan ZLZ 634 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Electıous VHERE (K-22) ve Tınashe BVEPFE (E-) ile kazada hafif yaralanan LA 951 plakalı araç sürücüsü Abdullah SADIK Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan şahıslar yoğun bakım servisinde, hafif yaralanan şahıs ise acil serviste müşahede altına alındı.