Aşardağ: Sarı risk bölgesine girmiş durumdayız

Dünyada ve Avrupada covid-19 yayılım hızının ve bulaş oranlarının rekorlar kırdığı bir dönem yaşıyoruz.

• KKTC’ de hastalığın görülme sıklığı milyonda 2152 kişidir. Dünya ülkelerine göre, hastalığın en sık görülme sıklığı sıralamasında , Bostvana ve Güney Kıbrıstan sonra 218 ülke içerisinde 128. Sıradayız.

• KKTC’ de hastalıktan ölüm oranı milyonda 20 dir. Bu durumda 218 ülke arasında 131. Sıradayız .Haiti ve Yemende de 20 dir.

• KKTC’ DE SON 7 GÜN İÇERİSİNDE GÖRÜLEN HASTA SAYISI 100.000’ DE 1.65 VAKADIR. BU durumda yeşil risk bölgesinden çıkmış ve SARI RİSK bölgesine girmiş durumdayız.

Fransa 100.000 de 32.1 vaka. 25 in üzerinde olduğu için KIRMIZI RİSK grubuna girmektedir.

Yapılması Gerekenler

• Pozitif çıkan vakaların hangi şehir ve mahallelerde olduğu isim vermeden kamuoyuna açıklanmalıdır. Sebebi ; Bu bölgelerde yaşayan insanlara temaslılar dışında da bol random test yapılmalıdır. Bu bölgelerde yer alan toplu yerlere, okullara bol test yapılmalıdır.

• Yerel insanlarımıza günde ne kadar test yapıldığını ve testlerin nerelere ve kimlere yapıldığı şeffaf bir şekilde açıklanmalıdır.Yerel insane ne kadar test yapıyoruz çok önemli.

• Yurtdışında gelen insanlara yapılan test sayısı toplam test sayısından ayrılması gerekmektedir. Bu sayıları bilmiyoruz…!!!

• Virus salgınını artıracak girişimler alınan ve sonuç veren önlemlerle başlamıştır.

1.Okullar açılmıştır. (doğru karar)

2. Karantinalı öğrenci girişleri başlatılmıştır(doğru karar)