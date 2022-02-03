Cardplus, 2022’ye güçlenerek ve büyüyerek girdi

Cardplus, Kıbrıs İktisat Bankası’nın da sisteme dahil olmasıyla KKTC halkına sunduğu hizmet ağını genişleterek, sektördeki gücünü daha da artırdı.

KKTC’de 2006 yılından itibaren kartlı ödeme hizmetleri ve bankalara takas hizmeti sunan ve “Cardplus” marka ismi ile faaliyet göstermekte olan “Startcard Banka Kartları Merkezi Ltd.” yoluna güçlenerek devam ediyor.

Cardplus 16’ncı yılında, Kıbrıs İktisat Bankası’nın da POS, ATM ve tüm kartlarının sisteme dahil olmasıyla, sağladığı güvenli hizmet anlayışı hedefine doğru emin adımlarla ilerlemeyi sürdürüyor.