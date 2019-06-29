Canaltay: Turizmde algı yönetimi yapmalıyız

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Gazimağusa Milletvekili Resmiye Canaltay, ülke turizminde arzulanan başarının elde edilebilmesi için algı yönetimi yapılmasının şart olduğunu söyledi.

UBP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Canaltay, katıldığı bir televizyon programında turizmle ve gündemle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

“SİZ TOPRAĞINIZI SEVMEZSENİZ BAŞKASININ SEVMESİNİ BEKLEMEYİN”

Sürekli siyasilerin eleştirildiğini söyleyen Canaltay, “Bizim en büyük eksikliğimiz vatana toprağa bağlılıktan uzak olmamız. Kötü yakıştırmalarla kendimizi küçültüyoruz” dedi.

Ülkede ciddi bir problemle karşı karşıya kalındığını, aidiyet sıkıntısı yaşandığını kaydeden Canaltay, “Siz toprağınızı sevmezseniz, başkasının sevmesini beklemeyin” şeklinde konuştu.

Canaltay, şöyle devam etti:

“Benim mahallemde inşaat var, ben Türk vatandaşı görmüyorum inşaatta. 3’üncü dünya ülkelerinden gelenler var. Ne demirci kaldı, ne tuğlacı kaldı, hepsi başka ülkelerden geliyor”

Turizmin algı yönetiminin önemine işaret eden Canaltay, bu algı yönetimini, güvenlik sorunu yaşayan Mısır’ın bile yaptığını belirtti. Canaltay, “Bizim de turizmde algı yönetimi yapmamız gerek” dedi.

Canaltay, üniversitelerde turizm bölümleri olduğunu, sürekli makaleler yazıldığını ve bunların uluslararası platformlara yollandığına işaret ederek, bu makalelerin ve üniversitelerin ülke turizmine ne gibi katkısı olduğunu sordu.

Basını da eleştiren Canaltay, “Basın bizi suç cenneti gibi gösteriyor” dedi. UBP Gazimağusa milletvekili Resmiye Canaltay, diğer dünya ülkelerinde de suçların işlendiğini ancak basında bu kadar yer almadığını savundu.

Canaltay sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu ada huzur adasıdır. Bir hırsızlık olduğunda abartılıyor. İtalya’ya gittiğinizde ‘çantanızı önünüzde taşıyın’ diyorlar…. Polisi eleştirmiyorum, sıkıntıları büyük ama barış adası olduğunu göstermemiz lazım.”

KKTC’nin kent markalaşması konusunda dünya standartlarına gelebileceğini ancak bunun yerel yönetimlerin sorumluluğunda olduğunu söyleyen Canaltay, belediyelerin pek bir şey yaptığını düşünmediğini, yaptıkları iyi şeylerin sadece festival olduğunu savundu.

Resmiye Canaltay, “Ben turizm fuarlarına gidiyorum, Belediye başkanları baş rolde. Çünkü turist götürmek belediye başkanına düşer. Belediyeler artık temizlik konusunda ciddi olmazlarsa, eski eserlerin temizliği konusunda ciddi olmazlarsa büyük sıkıntı yaşayacağız” dedi.