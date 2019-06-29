Baybars: ” Polis Teşkilatının Yasalarla ve Altyapıyla Güçlendirilmesi Elzem”

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, 55 yıl önce kurulan polis teşkilatının ülkenin huzuru, insanların can ve mal güvenliğini için ortaya koyduğu özverinin, cesaretin ve çalışkanlığın takdire şayan olduğunu kaydetti.

Polisin yasalarla ve altyapıyla güçlendirilmesinin elzem olduğunu da kaydeden Baybars, “Personel, teknik donanım ve araç gereç eksikliklerinin giderilmesiyle çok daha güçlü bir polis teşkilatımız olacak” dedi.

İçişleri Bakanı Baybars, polis teşkilatının 55’inci kuruluş yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Baybars’ın mesajı şöyle:

“30 Haziran 1964’te temelleri atılan KKTC polis örgütümüzün ülke huzuru, insanlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak için 55 yıldır ortaya koyduğu özveri, cesaret ve çalışkanlık takdire şayandır. Polis teşkilatımız, kuruluşundan bugüne kurumsallaşma bağlamında birçok eksikliklere rağmen çok yol kat etmiştir. Bugün, polis teşkilatımızın gerek yasalarla gerekse de teknik altyapı donanımlarıyla elini güçlendirmenin elzem olduğu ortadadır. Çok zor şartlarda 7/24 görev icra eden polis teşkilatımız personel, teknik donalım ve araç gereç eksikliklerinin giderilmesiyle çok daha güçlü olacaktır. Zor koşullarda çeşitli olumsuzluklara, eksikliklere rağmen görevlerini özveriyle ve eksiksiz yapmaya çalışan Polis teşkilatımızın 55. kuruluş yıldönümünü canı gönülden kutlarım…”