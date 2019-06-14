Can Dündar’ın eşi Dilek Dündar yurt dışına çıktı: Annelik hakkımı kullandım ve aileme kavuştum
Pasaportuna el konulan gazeteci Can Dündar’ın eşi Dilek Dündar, sosyal medya hesabından yurt dışına çıktığını duyurdu. Dündar, “Annelik hakkımı kullandım, aileme kavuştum” dedi.
Gazetici Can Dündar’ın eşi Dilek Türker Dündar, Twitter paylaşımı ile Türkiye dışına çıkış yaptığını duyurdu.
Eşi ve oğlu ile fotoğrafının da yer aldığı paylaşımda Dündar, “Sonunda annelik hakkımı kullandım ve aileme kavuştum” diyerek, şu ifadelere yer verdi:
“Onlar anayasaya uymadılar, ben üç yıl yasalara güvenmenin bedelini, ailemden uzak kalarak ödedim. Sonunda annelik hakkımı kullandım ve aileme kavuştum. Umarım en kısa zamanda Türkiye hukuka, ayrı düşen tüm aile mensupları birbirine kavuşur.”
Dilek Dündar, “eşi hakkında açılan davalar nedeniyle pasaportunun iptal edildiğini” ve yurt dışına çıkamadığını belirtiyordu.
Eski Cumhuriyet Gazetesi Yayın Yönetmeni Can Dündar da “Nihayet kavuştuk” mesajını paylaştı.