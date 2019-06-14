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Can Dündar’ın eşi Dilek Dündar yurt dışına çıktı: Annelik hakkımı kullandım ve aileme kavuştum

14 Haziran 2019

Pasaportuna el konulan gazeteci Can Dündar’ın eşi Dilek Dündar, sosyal medya hesabından yurt dışına çıktığını duyurdu. Dündar, “Annelik hakkımı kullandım, aileme kavuştum” dedi.

Gazetici Can Dündar’ın eşi Dilek Türker Dündar, Twitter paylaşımı ile Türkiye dışına çıkış yaptığını duyurdu.

Eşi ve oğlu ile fotoğrafının da yer aldığı paylaşımda Dündar, “Sonunda annelik hakkımı kullandım ve aileme kavuştum” diyerek, şu ifadelere yer verdi:

“Onlar anayasaya uymadılar, ben üç yıl yasalara güvenmenin bedelini, ailemden uzak kalarak ödedim. Sonunda annelik hakkımı kullandım ve aileme kavuştum. Umarım en kısa zamanda Türkiye hukuka, ayrı düşen tüm aile mensupları birbirine kavuşur.”

Dilek Dündar, “eşi hakkında açılan davalar nedeniyle pasaportunun iptal edildiğini” ve yurt dışına çıkamadığını belirtiyordu.

Eski Cumhuriyet Gazetesi Yayın Yönetmeni Can Dündar da “Nihayet kavuştuk” mesajını paylaştı.

 Dilek Dündar’ın pasaportuna eşi hakkında açılan davalar nedeniyle tahdit konulmuştu. İçişleri Bakanlığı, sene başında OHAL kapsamında alınan tedbirler neticesinde pasaportuna şerh konulan binlerce kişiyle ilgili adım atmış, pasaportuna idari tahdit uygulanan 155 bin 350 kișinin pasaportu geçerli hale getirilmişti. Ancak Dilek Dündar idari tahdidi kaldırılan kişiler arasında yer almamıştı.
Dilek Dündar, sene başında çektiği bir video ile pasaportuna el konulmasına tepki göstermişti.
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