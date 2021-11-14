Çamlıca köyünün batısında bulundan cansız beden Meryem Toprak’a ait

Bu sabah Çamlıca köyünün batı kısmındaki ormanlık alanda bulunan cesedin Meryem Toprak’a ait olduğu kesinleşti.

Polis basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Meryem Toprak’ın ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

Bugün saat 09.30 sıralarında, Çamlıca köyünün batı kısmında ormanlık alan içerisinde, bölgede avlanmakta olan bir avcı tarafından cansız bir beden bulunmuş, cansız beden, 25 Ekim’den bu yana kayıp olan ve yapılan tüm aramalara rağmen izine rastlanılmayan Meryem Toprak’a ait olup olmadığının kesinleşmesi için incelemeye alınmıştı.

Fotoğraf: Ahmet İkidereli