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Çamlıbel’de köyün su deposuna bulaşık deterjanı döktüler

7 Aralık 2020
Lapta Belediyesi



Lapta Belediyesi sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda bazı kendini bilmez şahısların Çamlıbel köyünde bulunan su deposuna çamaşır deterjanı döktüğünü, depodan gelen suyun kesildiğini duyurdu. Yapılan açıklama şöyle;

“Çamlıbel halkına önemli duyuru. !!

Köy su deposuna kendini bilmez şahıs yada şahısların bulaşık deterjanı döktükleri tespit edilmiş , konu polise intikal ettirilmiştir.

Tespitten hemen sonra depodan köye gelen hattlar kapatılmıştır. Herhangi bir olumsuzluğa mahal vermemek adına şebekedeki suyu kullanmamanız önemle duyurulur.

Konu hakkında bilgilendirme ileriki saatlerde yapılacaktır..”

 

 



devlet piyangosu



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7 Aralık 2020

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