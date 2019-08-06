Camiler sınıf, imamlar öğretmen

KKTC’de her yıl yaz aylarında olduğu gibi bu yıl da camilerde Kur’an kursları yapılıyor. Surlariçi’nde birçok ebeveyn, çocuğunu sabah 9’dan öğlen 12’ye kadar camilere Kur’an kurslarına gönderiyor

HAREMLİK SELAMLIK: Havadis, başkent Lefkoşa’da yaşları 6 – 10 yaş arası çocuklara camilerde Kur’an kursu verildiğini görüntüledi. Lefkoşa’nın göbeğinde, Selimiye Camii’nde Kur’an kursunda görüntülenen kız ve erkek çocuklar ders arasında birlikte oynarken ders sırasında ayrı ayrı oturtuluyor

ÇARESİZLİK, KORKU, İTAAT: Selimiye Camii’nde Kur’an kursuna gönderilen bazı çocuklar, ders bitiminde Havadis’in sorularını yanıtladı. Çocukların çoğu Kur’an kursuna kendi rızaları ile gittiğini söylerken bir çocuk, “babam istedi, geldim” dedi, bir çocuk, “çünkü cehennemde yanmak istemiyorum” yanıtını verdi

ELCİL: TARİKATLAR İŞİN İÇİNDE: Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) adına açıklama yapan sendika Genel Sekreteri Şener Elcil ise Kur’an kurslarını “yobazlık ve yasa dışı” olarak yorumladı. Elcil, Kur’an kurlarının birçok tarikat tarafından evlerde de verildiğini öne sürdü

Kardelen GÖKSU-Laçin KAMALI

2018-2019 Eğitim ve Öğretim yılının sona ermesi ile KKTC’de birçok camide Kur’an kursları da verilmeye başlandı.

Özellikle Lefkoşa’da Surlariçi bölgesindeki camiler, bu amaçla birer okula dönüştürüldü.

Küçücük çocukların, sabah 9.00’dan öğlen 12.00’ye kadar camilerde bu kurslara mecbur bırakılması kamuoyunda yine tartışma konusu oldu.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) adına açıklama yapan sendika genel sekreteri Şener Elcil ise Kur’an kurslarını “yobazlık ve yasa dışı” olarak yorumladı.

Elcil, konuyla ilgili Havadis’e yaptığı açıklamada, bu kursların Din İşleri Dairesi tarafından yürütüldüğünü ayrıca bu kursların yasa dışı bir şekilde evlerde de verildiğini söyledi.

Elcil: Tarikatlarda işin içinde

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, camilerde verilen bu derslerin aynı zamanda birçok tarikat tarafından evlerde de verildiğini dile getirerek, “Bize birçok aile tarafından ihbarlar geliyor. Camileri geçtiler artık birçok tarikat şeklindeki gruplar çocuklara din kursu adı altında dersler vermekte. Aldora Derya Sitesi, Haspolat, Gönyeli ve Alayköy olmak üzere birçok bölgede çocukları evlerde toplayıp içeriğini bilmediğimiz dersler veriliyor” diyerek konuştu.

“Yasalara göre aykırı”

Şener Elcil, aynı zamanda tamamen verilen derslerin Milli Eğitim yasası ve Anayasaya aykırı olduğunu söyleyerek, “bu verilen din dersleri tamamen Milli Eğitim yasası ve Anayasaya aykırıdır. Fakat Eğitim Bakanlığı asla konuyla ilgilenmiyor, tamamen illegal bir olay olan bu duruma Din İşleri perde oluyor” dedi.

“Eğitim bakanı ne işe yarıyor”

Elcil, verilen din derslerinin Eğitim Bakanlığı’nın sorumluluğu altında olması gerektiğini söyleyerek, “Bu derslerin kaçının Din işleri kaçının tarikatlar tarafından verildiğini bilmiyoruz. Bu memlekette kimse kendi işini yapmıyor, Eğitim bakanı ne işe yarıyor diye soruyorum” dedi.

“Korkunç büyüklükte bir maddi gider var”

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, bu derslerde çok büyük giderler olduğunu söyleyerek, “Her gün yapılan bu derslerde çocuklara Kur’an kitapları, yiyecek içecekler dağıtılmakta. Korkun büyüklükte bir maddi gider var ortada. Bu gideri kim karşılıyor bilmiyoruz. Kaynak asla belli değil” diyerek konuştu.

“Yobazlık öğretiliyor”

Şener Elcil, verilen derslerde pedagojik bir yaklaşım olmadığını ekleyerek, “Kur’an derslerini veren kişiler birer öğretmen değil, pedagojik bir yaklaşım asla söz konusu değildir. Okullar açıldığında büyük sıkıntılar yaşıyoruz, yaz tatilinden gelen ve Kur’an dersi alan birçok çocuğa okullarda bilimsel gerçekler öğretmeye çalıştığımızda “öğretmenim bu günah, bize din hocası günah olduğunu söyledi” şeklinde yaklaşımlarla karşılaşıyoruz. Çocuklara yobazlık öğretiyorlar” dedi.

“Bakanlar sadece izledi”

Verilen Kur’an derslerinin yasalara aykırı olduğunu söyleyen Elcil, “zamanında bu derslere tamamen karşı olan her bakan, kendilerine söz hakkı gelince susup izledi. Hiçbiri bu çocukları düşünmedi. Böyle olunca da Eğitim Bakanlığının sorumluluğu altında olan bu konu birden Din İşleri Dairesine devredildi” dedi.