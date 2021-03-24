Çalışma İzin Merkezi taşındı

Vatandaşlara ve çalışanlara daha çağdaş bir ortam yaratılması ve daha etkin hizmet verilmesi amacıyla Çalışma İzin Merkezi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın Yenişehir’de bulunan binasında hizmet verecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, bakanlığa bağlı Çalışma İzin Merkezi yarından itibaren Atatürk Caddesi, No: 82 Yenişehir- Lefkoşa adresinde hizmet verecek.

Vatandaşlar çalışma izin işlemleri için Çalışma İzin Merkezi’ne 228 15 91-92 dahili 158-159-160-161 numaralı telefon numaralarından ulaşabilecek.