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Çalışma Dairesi’nden kapalı olan sektörlere denetim

1 Şubat 2021
Alayköy sanayi denetleme



Çalışma Dairesi Müdürlüğü ile  Polis Genel Müdürlüğü  tarafından, bugün Alayköy Sanayi Bölgesi’nde , COVİD 19 nedeniyle  Bakanlar Kurulu kararı ile  faaliyeti yasaklanan  sektörlere denetim  yapıldı. 54 işyerinin teftiş edildiği denetimlerde, 1 işyerinin açık olduğu tespit edilerek Çalışma Dairesi müfettişleri tarafından söz konusu işyeri faaliyete kapatıldı. Çalışma Dairesi Müdürlüğü  ile Polis Genel Müdürlüğü tarafından faaliyeti yasaklanan işyerlerine yönelik ortak denetimler, farklı ilçelerde ülke genelinde yapılmaya devam edecek.





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1 Şubat 2021


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