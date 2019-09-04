Çalıntı araç aranıyor

Polis Bugün saat 16.30 sıralarında Lefkoşa’da çalınan GR 147 plakalı aracın arandığını duyurdu.

Duyuruda şu ifadelere yer verildi:

“Bugün saat 16.30 sıralarında Lefkoşa’da Gazeteci Kemal Aşık Caddesi üzerinde, Yar Plus önlerinde park halinde bulunan GR 147 plakalı salon araç kimliği meçhul erkek bir şahıs tarafından mal sahibinin izni olmaksızın alınıp çalınmıştır. Bahse konu araç ve aracı çalan meçhul şahıs aranmaktadır.

Söz konusu aracı görenlerin en yakın polis merkezine haber vermeleri önemle rica olunur.”