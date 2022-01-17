Çakıcı: TKP olarak yurdumuzdan ve mücadeleden vazgeçmeyeceğiz!

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, ülkede yıllardır iktidar olan partiler tarafından oluşturulan bozuk düzeninin artık değişmesi gerektiğini belirterek, “Biz TKP olarak yurdumuzdan ve mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz” dedi.

Aziz Karaaziz’in sunduğu Manşet + Seçim Özel programında konuşan Çakıcı, ülkede yıllardır iktidar olan partiler tarafından oluşturulan haksız çıkara dayalı düzenin artık değişmesi gerektiğini kaydederek, insanların bireysel çıkarlar peşinde değil, toplumsal çıkarları ön planda tutması gerektiğini ifade etti. Mehmet Çakıcı, “İktidara yakın olmayan insanların ezildiği çok zor bir dönemden geçilirken oluşturulmaya çalışılan korku imparatorluğu ve zalimliğin son bulması gerektiği düşüncesiyle hareket edilirse ülke olarak yeniden ayağa kalkabiliriz. Aksi taktirde hepimiz aynı gemide yok oluşa doğru gidiyoruz” dedi. Kıbrıs Türk siyasetinin en kötü dönemini yaşadığını belirten Çakıcı, bazı insanların oy vermeyerek de bu düzenin sürmesine katkı sağladığını söyledi.

Mehmet Çakıcı, ülkenin çok zor bir dönemden geçerken siyasetçinin aciz davrandığını belirterek, kötü yöneten ve vizyonu olmayan siyasetçilerle bu günlere gelindiğini söyledi. Çakıcı, yıllardır yerleşmiş bu kötü yapının değişmesi için dik duran, vizyon sahibi siyasetçilere ihtiyaç olduğunun altını çizerek şöyle devam etti, “Bu ülkede dik duran yurtsever insanlar birleşip bu bozuk düzeni değiştirmek için uğraşmazlarsa yurdumuzu kaybedeceğiz. Hatta kaybetmek üzereyiz. Bu noktada bu seçim halkın son şansıdır ve çok iyi değerlendirilmelidir. Halk artık bu tür anlayışlara izin vermemelidir. Bu noktada büyük görev vizyon sahibi siyasetçilere düşüyor. Bunun düzeltilme şekli halkın iradesidir, bunu gerçekleştirmek için çalışıyoruz. Yıllardır kangren haline gelmiş sorunlar planlı ve projelerle hareket edilirse çözülebilir. Yapılması gereken reformlar var. Kaynak sağlamak için cesaretli reformlar yapıp idareyi Kıbrıs Türk halkının gerçek demokratik yönetimi ile yönetecek hale getirmeliyiz. Bunun için gereken mücadeleyi vereceğiz. Biz TKP olarak yurdumuzdan ve mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz. Kuklaları atalım, ekmeğimizi kurtaralım” dedi.