Çakıcı: “Önce örtülü ödenekleri kaldırın”

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP Yeni Güçler) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, içinde bulunduğumuz ekonomik krizde dörtlü koalisyon hükümetinin ilk önce Bakanlıkların kullandığı örtülü ödenekleri kaldırması, partilerin aldıkları devlet katkısından vazgeçmesi ve Cumhurbaşkanı dahil olmak üzere tüm milletvekilleri maaşlarından kesinti yapıldıktan sonra çalışanlardan fedakarlık beklemesi gerektiğini söyledi.

Ülkede var olan büyük sermaye sahipleri bile fedakârlık yapmazken asgari ücretli ve dar gelirliye dokunmanın insafsızlık olduğunu söyleyen Çakıcı, bu memlekette törenler, çiçekler, RHA’lar, makam araçları, yurt dışı gezileri gibi bir sürü gereksiz israf varken üç tane çalışanın ek mesaisine göz dikilmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Dörtlü koalisyon hükümetinin, Sendikaların başlatmış olduğu grevler başlamadan önce neden gerekli tedbirler alınmadığı ve çalışanların greve itildiğini sorusunu soran Çakıcı, “Vergi reformu, tarım reformu vb. birçok alanda gerekli reformlar yapılmazken, büyük sermaye sahibi kendi konumunu korurken, düşük ve dar gelirlere bedel ödetmek vicdansızlıktır, insafsızlıktır” dedi.

Kıbrıs Türk Halkını zora sokmak eğer hükümet etmekse, bu yalnızca makam ve koltuğu sevdalısı olmaktır diye nitelendiren Çakıcı, “Hükümet eğer bu işi beceremiyorsa bu halktan özür dilesin ve bir an önce o koltukları bırakıp gitsin” çağrısında bulundu.

TKP Yeni Güçler

Basın Bürosu