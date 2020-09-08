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Çağlayan: Bugünkü rehavetinizi ülke olarak çekeceğiz

8 Eylül 2020
Hatice Çiner Çağlayan

Pandemide görevli Dr. Hatice Çiner Çağlayan bugün alınmayan önlemlerin sonucunda vaka sayılarının logaritmik olarak artacağını söyleyerek Bakanlar Kurulu kararlarını eleştirdi.

2-3 hafta içinde sağlık çalışanları tükenmiş olacağını söyleyen Dr. Hatice Çiner Çağlayan “covid-19 dışı hastalar dahi sağlık hizmeti alamayacak duruma gelecek” dedi.

Açıklama şöyle:

Pandemide görevli bir hekim olarak bakanlar kurulu tarafından revize edilerek açıklanan kararları eksik ve yetersiz buluyorum ! Özellikle okullar ile ilgili olarak; yetkilileri tenefüs ve yemek saatlerinde okullara durumu görmeye ve risk değerlendirmesi yapmaya davet ediyorum ! 3-7 yaş grubundan tenefüste koşarken maskesinin takılı olmasını veya koşmamasını bekleyemezsiniz!
Bugün almadığınız önlemler sebebi ile 2-3 hafta içinde sağlık çalışanları tükenmiş , vaka sayıları logaritmik olarak artmış ve covid dışı hastalar dahi sağlık hizmeti alamayacak duruma gelmiş bir sağlık sistemimiz olacaktır .
Bugün alınacak tedbirler kontrolümüzden çıkmakta olan salgını yeniden dizginleyebilmek için olmalıdır !
Salgın kontrolden çıkmadığı için yeterli tedbir almayı uygun bulmuyor iseniz , bugünkü rehavetinizin acısını ülke olarak hep birlikte çekeceğiz ..

Hatice Çiner Çağlayan


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