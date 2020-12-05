Çağatay Ulusoy, ekranlara dönüyor! İşte yeni dizisi

Ekranlardan uzun süre uzak kalan ve adı çeşitli projelerde anılan Çağatay Ulusoy’dan bir müjdeli haber geldi. Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, Çağan Irmak imzalı Yeşilçam dizisinde başrol oynayacak.

“YENİDEN DOĞUŞ HİKAYESİ”

“Bu haberi vermek için daha fazla bekleyemedik. 1960’lar Türkiye’sinde, Yeşilçam’ın altın çağında bir yeniden doğuş hikayesi. Başrolünde Çağatay Ulusoy’un yer aldığı, BluTV’nin ilk dönem dizisi Yeşilçam, 2021’de sadece BluTV’de.”