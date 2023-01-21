Buzul çağından beri ilk kez görünecek yeşil kuyrukluyıldızdan sıra dışı değişim

Buzul çağından bu yana Dünya’dan ilk kez görülebilecek yeşil kuyrukluyıldız, olağandışı değişikliklerden geçiyor gibi duruyor.

Dünya’ya doğru hızla ilerlerken son haftalarda heyecan yaratan ZTF kuyrukluyıldızı, gezegenimize çıplak gözle görülebilecek kadar yaklaştı. 50 bin yıldır ilk kez yaklaşan kuyrukluyıldız, 1 Şubat’ta en yakın noktaya ulaşacak.

Yeni resimlerindeyse cismin kuyruğu ayrılmış gibi görünüyor. Örneğin kuyrukluyıldız avcısı Michael Jäger tarafından çekilen görüntülerde kuyruk kopuyormuş gibi duruyor.

Bu muhtemelen bilim insanlarının “bağlantının kopması olayı” dediği şeyin sonucu. Bağlantının kopması olayında güneş rüzgarı kuyruğı alıp götürür. 2018’de yapılan bir çalışmada bu olay, bu tür kuyrukluyıldızların arkasında oluşan plazma kuyruklarında görülen “en dikkat çekici fenomen” diye tanımlanmıştı.

Sözkonusu fenomen, güneş rüzgarının yoğunlaştığı anlarda gerçekleşiyor. Bu hava olayı kuyrukluyıldızın kuyruğunu ve başını ayırırken, bunun kuyrukluyıldızın arkasında biriken elektrostatik alan sonucu gerçekleştiği düşünülüyor.

Bazı durumlarda bağlantı kopukluğu o kadar güçlü olabiliyor ki kuyruk, kuyrukluyıldızdan kopuyor.

Güçlü güneş rüzgarı patlamalarına neden olabilen taçküre kütle atımlarının (TKA) yoğun yaşandığı bir dönem oldu. SpaceWeather.com, güneş aktivitesinin yoğun olduğu bir zamanda Dünya’ya ve Güneş’e yaklaşan kuyrukluyıldızın yanından hızla geçen bir dizi TKA olduğunu belirtiyor.

Evinde faaliyet gösterenler de dahil gökbilimciler, kuyrukluyıldızı Dünya’ya yaklaşırken izleyebilecek ve hatta kuyrukluyıldızda değişiklik olduğunda bunları gözlemleyebilecek. ZTF daha da yaklaştıkça kendisi ve belki kuyruğu da çıplak gözle görülebilecek.

Bir kuyrukluyıldızda gördüklerimizin çoğunu kuyruk oluşturuyor: Cismin kendisi sadece birkaç kilometre genişliğinde olsa da arkasındaki kuyruk binlerce kilometre uzanabiliyor. Kuyruk, Güneş’in ısısı tarafından dışarı atılan cisimden fışkıran tozdan oluşuyor.

*İçerik orijinal haline bağlı kalınarak çevrilmiştir. Independent Türkçe’nin editöryal politikasını yansıtmayabilir.

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Independent Türkçe için çeviren: Onur Bayrakçeken