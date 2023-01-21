Yemen'in Şebve ilinde askeri aracı hedef alan bombalı saldırıda 6 asker yaralandı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cumartesi, Ocak 21, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Dünya

Yemen’in Şebve ilinde askeri aracı hedef alan bombalı saldırıda 6 asker yaralandı

Mert Özkaya
Mert Özkaya
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asker yemen

Yemen’in güneydoğusundaki Şebve ilinde askeri bir aracı hedef alan bombalı saldırıda 6 askerin yaralandığı belirtildi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi (GGK) yanlısı “Amalika” ve “Şebve Savunma Güçleri”nden oluşan ortak güçleri taşıyan askeri bir araç Er-Ravza ilçesine bağlı El-Mecaze bölgesinde bombalı saldırıya uğradı.

Bombanın, askeri aracın, geçici başkent Aden’e giden dizel nakliye araçlarına eşlik ettiği sırada hedef alındığı kaydedildi.


Olayda, 6 askerin yaralandığı, bunlardan 2’sinin durumun ağır olduğu aktarıldı.

GGK’nın kontrolündeki Şebve, askeri araçlar ve kontrol noktalarını hedef alan bombalı saldırılar ile terör eylemlerine tanık oluyor.

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Tags:AskerŞebveyemen
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