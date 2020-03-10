Büyük utanç

Lefkoşa Türk Lisesi’nde cinsel istismar iddiası ile ilgili dün bir öğretmenin daha açığa alındığı iddia edildi, kamuoyundaki infial derinleşti. Bakanlık, KTOEÖS ve Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı olayla ilgili Havadis’in sorularını yanıtladı

ÜÇÜNCÜ ÖĞRETMEN: LTL’de cinsel istismar soruşturmasında dün bir öğretmenin daha açığa alındığı öne sürüldü. “Üçüncü öğretmen” iddiası, ne Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ne de Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası tarafından doğrulandı. Olayla ilgili soruşturmanın ise derinlemesine devam ettiği kaydedildi

“MESLEK -ÇOCUK” TARTIŞMASI: Öğretmenler Yasası, durumu yüz kızartıcı suç olarak addederse söz konusu öğretmenler meslekten men edilecek. Ceza Yasası’na göre 16 yaşından küçük bireyle cinsel ilişkiye girmek rızasına bakılmaksızın suç teşkil ediyor. BM Çocuk Hakları Sözleşmesi ise 18 yaşından küçük bireyleri çocuk kabul ediyor

ÇOCUK MAHKEMELERİ: LTL’de cinsel istismar iddiası KKTC’de çocuk mahkemelerinin olmamasını da bir kez daha gündeme taşıdı. Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı Başkanı, Avukat Deniz Düzgün, “KKTC’de Çocuk Mahkemeleri ve Çocuk Mahkemeleri bünyesinde çalışan psikologlar olmalı ve çocuktan alınacak ifade çocuğun yüksek yararı ilkesi gözeterek alınmalıdır” dedi

“KASITLI HABER”: KTOEÖS olayla ilgili sesiz kaldıkları eleştirisine Başkan Selma Eylem, yanıt verdi. Olayın bu kadar gündemde tutulmasının doğru olmadığını belirten Eylem, “Bundan zarar görecek çocuklar ve aileler var. Özellikle bazı internet gazeteleri kasıtlı olarak işi farklı noktaya çekip bu konuyu kullanıyor” dedi

Duygu ALAN

Lefkoşa Türk Lisesi’nde (LTL), cinsel istismar iddiası ile başlatılan soruşturma kapsamında, önce 17 yaşındaki kız öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdiği ve bu anları videoya aldığı iddiasıyla H. G., isimli beden eğitimi öğretmeninin açığa alınması, ardından da okulun bilgisayar öğretmenlerinden S. M.’nin de ‘olaydan haberdar olduğu’ iddiasıyla 3 aylığına açığa alınması kamuoyunda infiale neden oldu.

LTL’de cinsel istismar iddiası ile başlatılan soruşturma kapsamında dün de bir öğretmenin daha açığa alındığı öne sürüldü.

Kamuoyundaki infiali derinleştiren “üçüncü öğretmen de açığa alındığı” iddiası ne Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ne de Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) tarafından doğrulanmazken olayla ilgili soruşturmanın henüz devam ettiği kaydedildi.

LTL’de cinsel istismar iddiası nedeni ile birçok öğrencinin kaydının veliler tarafından başka okullara alınmak istendiği de ileri sürüldü.

LTL’de cinsel istismar iddiası KKTC’de çocuk mahkemelerinin olmamasını da bir kez daha gündeme taşıdı.

Havadis, LTL’de cinsel istismar iddiasına ilişkin KTOEÖS, Sosyal Hizmetler Dairesi ve Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı ile konuştu.

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem, olayın bu kadar gündemde tutulmasının doğru olmadığını kaydederek “çünkü bundan zarar görecek çocuklar ve aileler var. Özellikle bazı internet gazeteleri kasıtlı olarak işi farklı noktaya çekip bu konuyu kullanıyor, bu etik değil” dedi.

Eylem, olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında üçüncü bir öğretmen aleyhinde bir soruşturma başlatıldığı yönündeki iddialara ise “Bu iddiaya ilişkin resmi olarak herhangi bir açıklama yapılmadı” diye yanıt verdi.

Havadis’in sorularını yanıtlayan Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı Başkanı Deniz Düzgün ise BM’nin Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde ve tüm çocuk hakları sözleşmelerine göre, 18 yaşından küçük bireylerin çocuk olduğunun belirtildiğini ifade etti.

KKTC’de çocuk mahkemelerinin olmaması konusunda da açıklamalarda bulunan Düzgün, BM’nin Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde ve tüm çocuk hakları sözleşmelerine göre, 18 yaşından küçük bireylerin çocuk olduğunun belirtildiğini ifade etti.

Ortak Çalışma

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkililerinden Havadis’e yapılan açıklamada, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı arasında bir çalışma yürütüldüğü kaydedildi.

Eylem: Olay kasıtlı olarak başka taraflara çekiliyor

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem, LTL’de cinsel istismar iddiasının bu kadar gündemde tutulmasının doğru olmadığını kaydederek, bundan zarar görecek çocuklar ve aileler olduğunu belirtti.

Selma Eylem, “özellikle bazı internet gazeteleri kasıtlı olarak işi farklı noktaya çekip bu konuyu kullanıyor, bu etik değil” dedi.

“Resmi bir açıklama yapılmadı”

Eylem, olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında bir öğretmen aleyhinde daha soruşturma başlatıldığı yönündeki iddialara “Bu iddiaya ilişkin resmi olarak herhangi bir açıklama yapılmadı” diye yanıt verdi.

“Olayla ilgili bazı bulgular olduğu belirtildi”

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, LTL’de cinsel istismar iddiası ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında ikinci öğretmenle ilgili soruşturma açılmasının gerekçesinin, açığa alınan öğretmenle ilgili soruşturmada elde edildiği belirtilen bulgular ve ifadeler olduğunu ifade etti.

“Öğretmen sendikadaki görevinden alındı”

Olayla ilgili henüz soruşturmaların devam ettiğini söyleyen Eylem, KTOEÖS Disiplin Kurulu’nda görev yapan H. G.’nin ise bu görevden alındığını belirtti.

Selma Eylem, “Söz konusu öğretmenin KTOEÖS Disiplin Kurulu’ndaki görevi 2 hafta sonra sona eriyordu, 2hafta sonra genel kurulumuz var ancak, bu olayın ardından disiplin kurulumuz toplandı ve tüzüğümüze uygun şekilde davranılarak soruşturma kapsamında olan söz konusu öğretmen sendikadaki görevinden alındı” diye konuştu.

“LTL’ye hala kayıt talebi var”

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, LTL’de cinsel istismar iddiası nedeni ile birçok öğrencinin kaydının veliler tarafından başka okullara alınmak istendiği iddiasının ise gerçek olmadığını kaydetti. Okula dün dahil yeni kayıt talebinin yapıldığını belirterek, “Okuldan öğrencilerin kaydının alınmak istendiği iddiası doğru değil, aksine hala daha okula, kayıt için bakanlıktan yazı gitti. Bugün halen LTL’ye öğrenci kaydı yapılıyor” dedi.

“Daha önce de böyle durumlarla karşılaştık ama…”

Eylem, daha önce de böyle durumlarla karşılaştıklarını ancak bu olay kadar gündem olmadığını belirtti.

Selma Eylem, bu olayla biri adli, diğeri öğretmenlik mesleği ile ilgili bakanlığın yaptığı soruşturma ile ilgili iki farklı davanın olacağını kaydetti.

Eylem, “Bakanlık tarafından yürütülen soruşturma neticesinde olay Öğretmenler Yasası’, bu durumu yüz kızartıcı suç olarak addederse elbette ki cezası meslekten mendir. Eldeki bulgulara ve soruşturmaya bağlıdır” dedi.

Yaman: Soruşturma derinlemesine devam ediyor

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürü Ali Yaman, LTL’deki cinsel istismar iddiasına ilişkin soruşturmanın derinlemesine devam ettiğini belirtti.

Yaman, olayla ilgili üçüncü bir öğretmenin görevden uzaklaştırılıp uzaklaştırılmadığına ilişkin soruyu ise “Şuanda öyle bir durum yok” diye yanıtladı.

LTL’de cinsel istismar iddiası nedeni ile birçok öğrencinin kaydının veliler tarafından başka okullara alınmak istendiğine yönelik soruya ise Yaman, “Bana bu yönde gelen bir bilgi yok” yanıt verdi.

Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürü Ali Yaman, “Soruşturma derinlemesine devam ediyor, en küçük bir iddia bile derinlemesine soruşturuluyor. Gereken ne ise yapılması için ciddi bir uğraş veriyoruz” diye konuştu.

Düzgün: 18 yaşından küçük bireyler çocuktur

Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı Başkanı, Avukat Deniz Düzgün ise BM’nin Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde ve tüm çocuk hakları sözleşmelerine göre, 18 yaşından küçük bireylerin çocuk olduğunun belirtildiğini ifade etti.

LTL’de cinsel istismar iddiası KKTC’de çocuk mahkemelerinin olmamasını da bir kez daha gündeme taşıdı. Konuyla ilgili Havadis’e konuşan Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı Başkanı, Avukat Deniz Düzgün, “KKTC’de Çocuk mahkemeleri yok. Çocuk Mahkemeleri ve Çocuk Mahkemeleri bünyesinde çalışan psikologlar olmalı ve çocuktan alınacak ifade çocuğun yüksek yararı ilkesi gözeterek alınmalıdır. Bu olayda da müşteki konumunda olan çocuktur” dedi.