BÜTÜNSEL GELİŞİM PROGRAMLARI HAZIRLASAK OLMAZ MI? - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazartesi, Ağustos 14, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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BÜTÜNSEL GELİŞİM PROGRAMLARI HAZIRLASAK OLMAZ MI?

Hatice Düzgün
Hatice Düzgün
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Hatice Düzgün

Geçtiğimiz hafta Milli Eğitim Bakanımız iki girişimci dernek ile bir protokol imzaladı. İmzalanan protokol ile Adanın Girişimci Çocukları Projesi kapsamında, 2023-2024 eğitim öğretim yılında verilmeye başlanacak olan Girişimcilik derslerinde görev alacak olan öğretmenlere, girişimcilik eğitimleri verilerek, öğrencilere girişimcilik becerileri kazandırılması amaçlanıyor. Eğitim adına iyi niyetle yapılan her projeye destek vermek gerektiğine  inananlardanım .Basına  yapılan  açıklamalarda milli eğitim bakanımız Projenin geldiği noktada çok verimli olduğunu ve bu yıl girişimcilik dersinin müfredata eklendiğini belirterek “Ülkemizin çocuklarına ne yapsak, azdır. Bu çocuklar, ülkemizi ve devletimizi geleceğe taşıyacak, bizden sonra görevi devralıp, ülkelerini yaşatacaktır.” ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanımız  eğitime katkı koymak isteyen herkesi paydaş olarak gördüklerini ve çocukları daha ileriye götürmek adına verilen desteği en iyi şekilde kullanmaya çalıştıklarını söyleyerek, hayata geçirilen projenin bu anlamda çok değerli olduğuna dikkat çekti. Bu açıklama beni çok sevindirdi . Demek artık Sivil toplum tarafından yapılan projeler müfredatlara eklenebilecek. Acaba bu haberi felsefe ile uğraşan arkadaşlarım duymuş mudur ? Çünkü yıllardır 3 yaşından itibaren Çocuklarına felsefe ile tanışmaları için  projeler üretiyorlar . Hem felsefe eğitim müfredatlarımıza girerse daha çok çocuğumuz girişimci olabilecektir . Ne alakası var demeyin, biliyorsunuz ki ; felsefenin kazanımları özgür düşünce yapısı ile sorgulamayı güçlendirir. – Önsezi yeteneğini geliştirir. – İnsanın başına gelebilecek birçok beladan kurtulma imkanı verir. – Devamlı olarak irdeleyen ve soruşturan bireyler yaratma imkanı sağlar. Eee bunlar girişimci bireylerde olmazsa olmaz maddeler ya çevreciler ;Biyolojik çeşitlilik kaybı, iklim değişikliği, kentleşme ve sanayileşmeye bağlı sorunlar çözüm  için ürettikleri projelerinin müfredatta olmasını  ne kadar çok isterler …


5 Haziran Dünya çevre gününde yapılan göstermelik etkinliklerden eminim kurtulmak istemektedirler . Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunun ilgili daire tarafından müfredatlara konacak projeleri de vardır herhalde . Sivil toplum örgütlerinin bildiğim bilmediğim birçok projesinin eskiden olduğu gibi müfredatın yanında mödül olarak verilmesi değil de direk müfredat kapsamına girmesine Talim Terbiye Dairemiz ne diyor acaba?  Eğitim öğretimde bütünlük sağlamak çocukluk  döneminde girişimcilik farkındalığının oluşabilmesi için eğitim programları hazırlıyor olmalılar ?!Yok yok tüm paydaşları ile oturup Bütünsel gelişim programları hazırlıyorlardır çocuklarımıza . Onların çok yönlü gelişimini desteklemek , entelektüel, sosyal,fiziksel ve duygusal  becerilerinin geliştirilmesini hedefleyen , yaşamları boyunca karşılaşacakları zorluklar ve sorunlarla başa çıkmada daha etkin olabilecekleri programlar.

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Tags:Hatice Düzgün
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