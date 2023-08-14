Toplumsal muhalefet, toplumun mevcut siyasi düzene karşı tepkisini ifade eder. Bu tepki, farklı şekillerde ortaya çıkabilir, ancak en yaygın olanları protestolar, grevler, boykotlar ve diğer meşru eylemlerdir. Toplumsal muhalefet, siyasi sistemi değiştirmek, mevcut sorunları çözmek veya sadece seslerini duyurmak için kullanılabilir.

Toplumsal muhalefetin etkinliği, toplumun örgütlülüğüne, siyasi bilincine ve siyasal iradesine bağlıdır. Bir toplum ne kadar örgütlü ve siyasi bilinçli ise, toplumsal muhalefetin etkinliği de o kadar fazla olacaktır. Siyasal muhalefet ise, toplumsal muhalefetin siyasi bir hedefe ulaşması için kararlı ve ısrarcı olmalıdır.

Bunun için, toplumsal muhalefetin daha iyi organize edilmesi ve daha etkili bir şekilde iletişim kurulması gerekir. Toplumsal muhalefet, daha görünür hale getirilerek, siyasi iktidara düzene karşı daha fazla baskı yapabilir ve toplumda değişim yaratabilir.

Toplumlar, kendi sıkıntılarını çözme noktasında organik olarak kendi örgütlenmelerini yapabilirler. Ancak bu durumun toplumsal bir harekete dönüşmesi için siyasal muhalefet merkezleri ile ilgili tespitleri ve sonuçlarını mutlaka değerlendirmelidir. Halk hareketleri ciddiye alınmalı, siyasal ve politik kararlar verilmelidir. Bu politikalar, somut eylemler ve bilimsel verilere dayandırılarak, duyarlı olunması durumunda neler yapılabileceği ile ilgili plan program ve nitelikli insan kaynağını ortaya koymalıdır. Bu sayede toplumlar ve topluluklar daha iyi motive edilebilir ve katılımcı demokrasi ile yerelden genele tabandan tavana kadro hareketleri ortaya çıkabilir.

Örneğin, 1960’larda Amerika Birleşik Devletleri’nde sivil haklar hareketi, toplumsal muhalefetin bir örneğidir. Bu hareket, ırk ayrımcılığına karşı mücadele etti ve Amerika Birleşik Devletleri’nde önemli bir değişim yarattı.

Hükümette ve muhalefette, sorunların kronikleşmiş problemlerden kurtulabilmek için, oluşacak yeni politikalara ihtiyaç olduğu çok açık ortadadır. Sonuçları toplumla paylaşılarak ortak aklın ürettiği sonuçlar ortaya konmalıdır.

Esas olan ülkedeki sorunların çözüm noktasındaki insan kaynağının Kıbrıs Türk toplumunun hak ve özgürlükler noktasındaki ihtiyaçlarını karşılayamayan yapıların devletin yönetiminde bulunmalarıdır. Bu durum, ülkede birçok sorunun içinden çıkılmaz hale gelmesine sebep olmuştur.

Hükümet ve devlet ayrımını yapabilmek, bu ayrımın üzerinden ülkenin kurumsal yapısını oluşturan devletin daha nitelikli insan kaynağı ile birlikte yasal düzenlemelerle topluma daha iyi hizmet verebilmesini sağlamak ve toplumsal ihtiyaçlarını karşılama noktasında sosyal devlet tanımına uygun davranış sergileyecek sistemin toplum tarafından kabul edilmesi ile ülkede değişim başlayabilir.

Meselenin, ülkenin yönetiminde bulunan yapının değişmesinde katkı koyacak olan değişimi ileriye taşıyacak olan örgütlü yapıların birleşmesini sağlayacak olan siyasal öncülük yapacak olan muhalefetin bu başı boşlukta daha etkin olarak ortaya çıkması, toplumun her kesiminin şikayetçi olduğu bu düzenden nasıl kurtulabileceği ve neler yapılabileceğini somut olarak ortaya koyarak bu konuyu hangi çerçevede ve kimlerle yapacağını da ortaya koyması ve bu durumun katılımcı demokrasi anlamında toplumun tüm kesimlerinin dahil olabileceği bir durumun etkisiyle ortaya çıkmasını sağlamak için sivil toplum, sendikalar ve meslek örgütleri, tüccarlar sanayiciler turizmciler de bir karar vermelidir.

Bu düzenden memnun olmadıklarını her koşulda ortaya koyuyorlar, değişimin önünü açmak adına demokrasinin gereği olan siyasal iddiayı ortaya koyan siyasi partilerin halka karşı sorumluluklarını yerine getirmediğinde ne yapacaklarına karar verebilecekmidir, “çıkarcı mı olacaklar, halkçı mı olacaklar” bu önümüzdeki dönem için şimdiden karar vermeleri gerekmektedir.

Halk hareketlerini yönetebilen söylem ve eylemlerini anlayabilen muhalefet kazanacaktır.