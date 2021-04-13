Butan 800 bin kişilik nüfusunun yüzde 62’sini aşıladı
Butan, kısa sürede İsrail, ABD, Bahreyn ve insanları corona virüse (Covid-19) karşı hızla aşıladığı bilinen diğer ülkeleri geçti. Söz konusu ülkelerin, yükselen corona virüs vakaları karşısında bulundukları yere ulaşmaları aylar sürdü. Ancak Butan’ın aşılama kampanyasını, başladıktan sadece 16 gün sonra neredeyse bitmek üzere.
BAŞARISINDA SADECE DÜŞÜK NÜFUSU ETKİLİ OLMADI
Bununla birlikte, az nüfusu Butan’ın hızlı hareket etmesine yardımcı oldu, ancak başarısı aynı zamanda “desuups” olarak bilinen adanmış gönüllülerine ve daha önceki aşılama çalışmaları sırasında kullanılan kurulu soğuk zincir depolarına da atfedildi.
AŞILAMA TARİHLERİ BUDİST ASTROLOJİSİNE UYGUN OLARAK DEVAM EDİYOR
Butan, AstraZeneca/Oxford aşısının ilk 150 bin dozunu Ocak ayında komşu Hindistan’dan aldı, ancak dozlar Budist astrolojisindeki önemli tarihlere denk gelecek şekilde Mart ayı sonundan itibaren dağıtıldı.
İlk doz, Maymun Yılı’nda doğan bir kadın tarafından Budist duaları ve ilahiler eşliğinde uygulandı.
Ülkede ilk kez aşılanan 30 yaşındaki Ninda Dema, “Bugün attığım bu küçük adım hepimizin bu hastalıktan kurtulmamıza yardım etsin” dedi.
Butan Sağlık Bakanlığı sekreteri Dr. Pandup Tshering ise ülkenin tüm nüfusunu kapsayacak kadar yeterli dozda aşıya sahip olduklarını söyledi.
Diğer taraftan Butan, pandemi başladığından bu yana Covid-19 kaynaklı 910 vaka ve bir ölüm kaydetti. Ülke gayrıca, yurtdışından gelen herkese 21 günlük zorunlu karantina uyguluyor. Tshering, tüm okulların ve eğitim kurumlarının açık olduğunu ve Covid-19, protokollerine uygunluk açısından izlendiğini söyledi.
BUTAN HAKKINDA
Himalayalar’da kalan son Budist krallığı olan Butan, 17 Aralık 1907 tarihinde mutlak bir monarşiden demokratik, anayasal bir monarşiye geçiş yaptı.