Butan 800 bin kişilik nüfusunun yüzde 62’sini aşıladı

BAŞARISINDA SADECE DÜŞÜK NÜFUSU ETKİLİ OLMADI

Bununla birlikte, az nüfusu Butan’ın hızlı hareket etmesine yardımcı oldu, ancak başarısı aynı zamanda “desuups” olarak bilinen adanmış gönüllülerine ve daha önceki aşılama çalışmaları sırasında kullanılan kurulu soğuk zincir depolarına da atfedildi.

AŞILAMA TARİHLERİ BUDİST ASTROLOJİSİNE UYGUN OLARAK DEVAM EDİYOR

Butan, AstraZeneca/Oxford aşısının ilk 150 bin dozunu Ocak ayında komşu Hindistan’dan aldı, ancak dozlar Budist astrolojisindeki önemli tarihlere denk gelecek şekilde Mart ayı sonundan itibaren dağıtıldı.

İlk doz, Maymun Yılı’nda doğan bir kadın tarafından Budist duaları ve ilahiler eşliğinde uygulandı.