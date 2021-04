Zaroğlu, “Partiden gidecek” iddialarına yanıt verdi

YDP Kurultayında Başkanlık için yarışan Lefkoşa Milletvekili Bertan Zaroğlu, partiden gideceği yönündeki iddialara sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Zaroğlu şunları yazdı:

“Kurultay sürecinde rakibimin partililerime korku verme amaçlı söylediği “Kaybedersem ben çeker giderim” açıklamaları,hükümet ortakları ile ülkede hükümetin devam etmesini isteyen Anavatan yetkililerine gözdağı amaçlı “Milletvekilliğinden istifa ederim” söylemlerine karşı her çıktığım tv ekranında,gitmiş olduğum her ilçede, gezmiş olduğum her köyde “Ne olursa olsun #sla partimi bırakıp hiç bir yere #gitmem” diye açıklamalar yapan benim..

Kurultay sonrasında Genel kurulun kararına saygılıyım ve partimdeyim. Mücadeleye devam edeceğim diyen de benim.Bütün bu açıklamalarımı tek tek dinleyen Erhan bey, şimdi çıkmış TV ekranlarından benim partiden gideceğimi yaymaya çalışıyor.

Erhan Bey benim ve kendisine oy vermeyenlerin bu partiden gitmesini isteyebilir. Ancak biz partimizdeyiz ve hiç bir yere de gitmiyoruz. Gerçekle uzaktan yakından ilgisi olmayan bunları Erhan Bey’in neden yaymaya çalıştığını merak ediyor ve bu konuda herkesi düşünmeye davet ediyorum.

Kendisine tek tavsiyemiz olur.Artık konuşmayı bırakıp, vadettiklerini yerine getirmeye baksın. Çünkü takipçisiyiz.”