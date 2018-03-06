Bürokratlar da yapar…

Korkum nedir biliyor musunuz?

Hükümet şu anda en kolay şeyi yapıyor.

Bir önceki hükümet dönemine ait, “hukuka uygun olmayan” işlerde iptaller…

Denetim…

Cezalar…

Bu işin en kolayı.

Yapılmasın demiyorum…

Yapılmalı…

Adalet her alanda yerini bulmalı…

Ancak, ilk cümleme geri dönelim…

“İcraat hükümeti” olmayacaksa…

“Reform hükümeti” olmayacaksa…

Bugün yüzleştiğimiz ve bize “icraat” gibi sunulan her adımı, “normal ülkelerde” zaten bürokratlar yapar…

Ama, bizde hükümetler değişince, “döne döne yediğimiz kazıkları” unutuyoruz ve “gündelik işleri” devrim zannediyoruz…

Benim derdim başka…

Bu ülke adına daha güzel şeyleri konuşmak istiyorum…

Daha iddialı şeyler…

Daha afili…

Daha devasa projeler…

Sadece anayollarda yapılacak tamiratla değil…

Sadece T izni iptal ederek değil…

Sadece inşaatlarda denetim yaparak da değil…

Vizyon…

Daha geniş bakarak, yaşamın her anını kolaylaştırmalıyız.

Su yönetimi…

Enerji yönetimi…

Yerel yönetimler…

Vergi düzenlemeleri…

Polis…

Sayıştay…

Savcılık…

Meclis…

Olaylar…

Kurumlar…

Tamamında bir “sihirli değneğe” ihtiyaç var.

Derdim budur…

Derdimiz budur…

Yoksa…

“Bürokratın zaten yapmasını gerektiğini”…

“Hükümetin devrim gibi icraatı” olarak algılamamızı kimse beklemesin…

Kıb- Tek zaten özel

Kıb- Tek özelleştirilmesin…

Böyle bir kavga var biliyorsunuz…

Benim de başka bir kavgam var.

Diyorum ki, “Burası zaten özel…”

Ve bu “özel çiftlik” yönetiminde de kimse, “daha ucuza elektrik” beklemesin.

İki, bilemediniz üç firma var…

Tüm alımlar bu firmalardan..

Bu firmaların varlığı, bu firmalarda yapılan gereksiz alımlar…

Zaman zaman firmalara özel düzenlenen ihaleler…

Bizim daha pahalı elektrik kullanmamıza neden oluyor.

Bu bir…

İkincisi de…

“Kıb- tek’ten büyük paralar kazanan firmalar”…

Siyaset üzerinde de etki kurarak, “kimin yönetim kuruluna atanacağın” karar vermeye çalışıyor.

Atanan yönetim kurulları, “özel firmaların yönetim kurulu gibi” çalışıyor.

Böyle de bir gerçek var Kıb- Tek üzerinde…

“Özelleştirilmesin” diyenler, sadece siyasetle mücadele ediyor ya…

Bir de rant çeteleri var…

Rant çevreleri…

Kurumun her zerresine işlemiş…

İşin o kısmına da bakmak gerek…

Köylünün parasının Maraş’ta ne işi var?

Büyükkonuk Belediye Başkanı, “Maraş Gençlik Spor Kulübü’ne” 3 bin TL, yardım çeki kesiyor.

Çek belediyenin çeki…

Para belediye sınırları dahilinde yaşayan insanımızın parası…

Belediyeye bir vergi ödüyorlar…

Bunun da kendilerine hizmet olarak dönmesini istiyorlar…

Belediye Başkanı, vatandaşın ödediği her bir kuruştan sorumludur.

Vatandaşın her bir kuruşunu korumakla görevlidir.

Konu “Maraş gençlik” değildir.

Spor kulüplerinin nasıl binbir zorlukla ayakta kaldığını hepimiz biliyoruz.

Sayın Kenan Akın’ın Maraş için yaptığı fedakarlıkların farkındayım.

Ama yöntem bu değildir.

“Sınırları dahilinde yaşamadığınız” bir belediye, parasını neden bir takıma versin.

Ahmet Sennaroğlu, belediyenin başında…

Senin halkının parası…

“Vergi ödemeyen bir bölgeye” yardım yapmana razı mı bu halk?

Üstelik bu çek de karşılıksız çıkıyor…

Sen de rezil oluyorsun…