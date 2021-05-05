Buray’dan yeni klip: Alaz Alaz

Buray’ın yeni albümü Başka Hikayeler’in ikinci video klibi, Alaz Alaz şarkısına çekildi.

Buray’ın Gomma & Wasp Ent. etikeyitle yayımlanan son stüdyo albümünde yer alan Alaz Alaz şarkısına klip çekildi.

Klipte hem eğlenip hem şarkılar söyleyen kalabalık bir oyuncu kadrosu Buray’a eşlik etti.

Sözleri Gözde Ançel, müziği Buray, Gözde Ançel’e ait, düzenlemesi ise yine Buray’a ait olan Alaz Alaz şarkısı için yayınlanacak klibin yönetmenliğini Ahmet Can Tekin üstlendi.

Alaz Alaz klibi Buray’ın YouTube kanalında ve eş zamanlı TV kanallarında 13 Mayıs Perşembe günü saat 12:00’den itibaren izlenebilecek.