Buray’dan başka hikayeler

Buray’ın 10 şarkıdan oluşan yeni albümü “Başka Hikayeler” bugünden itibaren tüm müzik platfomlarında yerini aldı. Albümün çıkış şarkısı ve video klibi “Yüreksiz Tilki” ise albümle aynı anda sanatçının YouTube kanalı ve tüm Müzik TV kanallarında yayımlandı.

Hız kesmeden üretmeye devam eden ünlü sanatçı Buray, kariyerinin dördüncü stüdyo albümü “Başka Hikayeler” ile bugün müzik dinleyicilerinin karşısına çıkıyor. 10 şarkıdan oluşan albümün sözleri geçmiş albümlerde olduğu gibi Gözde Ançel, besteleri ise Buray ve Gözde Ançel imzası taşıyor. Albümün imaj fotoğrafları Burak Dirik’e, styling Dilara Kırşanlı’ya, kapak tasarımı ise Berrak İpek Tatbul’a ait.

İlk kez 2015 yılında “Bir Şişe Aşk” albümü ile güçlü bir çıkış yakalayan Buray, ardından çıkardığı “Sahiden” (2016) ve “Kehanet” (2018) albümleriyle bugüne kadar zirvedeki yerini korudu. Bir sanatçı için albümün önemine her zaman inandığını vurgulayan sanatçı “Hızlı tüketime ve zor zamanlardan geçtiğimiz bu günlere rağmen itiraf etmeliyim ki, hala albüm çıkarabildiğim için kendimi hem şanslı hissediyor, hem de kendimle ve ekibimle gurur duyuyorum. Başka Hikayeler’imi sizlerle paylaşmaktan dolayı çok mutluyum.” dedi.

Çıkış şarkısı ‘’Yüreksiz Tilki’’nin video klibi yayında!

Sözleri Gözde Ançel, bestesi Buray ve Gözde Ançel’e ait olan albümün çıkış şarkısı ‘’Yüreksiz Tilki’’nin düzenlemesi Buray’a ait. Yönetmenliğini Mali Ergin’in üstlendiği, İstanbul’da Sarıyer, Beyoğlu ve Tuzla gibi farklı mekanlarda çekilen video klip, albüm ile aynı anda müzikseverler ile buluşuyor.

Buray’ın ‘’Başka Hikayeler’’ albümü ve çıkış şarkısı ‘’Yüreksiz Tilki’’nin video klibi Gomma Music ve Wasp Entertainment ortaklığı ile tüm dijital platformlarda ve Müzik TV kanallarında yayında!

‘’BAŞKA HİKAYELER’’