Buray Harbiye’yi salladı

5 BİN KİŞİ DİNLEDİ:

Harbiye Açıkhava Sahnesi’nde ilk kez sahne alan ülkemizin Pop müzikteki gururu Buray, dinleyiciyi büyüledi. Konserde Buray’a Oğuzhan Koç, Murat Dalkılıç, Bahadır Tatlıöz, Hande Erçel, Raşit Bağzıbağlı, Hatice Gökçe, Ece Erken gibi ünlü isimlerin de yer aldığı yaklaşık 5 bin kişi eşlik etti.

Türk pop müziğinin başarılı ismi Buray, Harbiye Açıkhava Sahnesi’nde verdiği konserle dinleyicileri büyüledi. Geçtiğimiz pazar akşamı PollProduction organizasyonu veTurkcell Yıldızlı Geceler konserleri kapsamında sahne alan sanatçı, repertuvarı ve sahne şovlarıyla geceye damgasını vurdu.

Son albümü Kehanet’in çok sevilen şarkısı “Aşk Bitsin” ile sahneye çıkan Buray, “Sen Sevda mısın?”, “Kimsenin Suçu Yok”, “Mecnun”, “İstersen”, “Tac Mahal”, “Alacalı” gibi sevilen şarkılarının yanı sıra “Hatıram Olsun”, “Aşk Layık Olanda Kalmalı”, “Kimler Geldi Kimler Geçti” gibi yeniden yorumlara da yer verdi.

Düet üstüne düet

Konserin ilk yarısında Harbiye Açıkhava’nın büyülü sahnesini güçlü sahne performansıyla birleştiren Buray, ikinci yarısında da dinleyiciyi heyecanlandırırken sürpriz düetlerle de etkilemeye devam etti. “Haykırasım Var” şarkısında Kezzo’yu sahneye davet eden sanatçı, “Ben Ölmeden Önce”de de Emrah Karaduman’la birlikte sahnedeydi. Geleneksel ebru sanatını modern resim ile birleştiren dünyaca ünlü ebru sanatçısı Garip Ay’ın Kış Bahçeleri şarkısında Buray’la birlikte sahnede olması da dinleyiciye çok farklı bir deneyim yaşattı. Ünlü görsel tasarım firması Illusionist tarafından hazırlanan dijital tasarımların yanı sıra TrySoldier dans ekibinin performansı da dinleyiciden tam not aldı.

Buray: Doğayı sevin

Her konserinde ağaç bağışı yapan Tema Vakfı gönüllüsü Buray, Harbiye Açıkhava konserinde de ‘doğaya dokunma’ dedi. Gözde Ançel ile tüm şarkılarını doğadan ilham alarak yaptıklarını söyleyen sanatçı, doğaya verilen her zararın içini acıttığını belirtti: “Doğayı sevin. Çünkü doğayı seven insanı da sever, kadını da sever, hayvanları da sever. Şiddet olmaz. Bütün geleceğimiz doğadadır.”

Ünlü sanatçılar da oradaydı

Buray’ın Harbiye konserinde sanatçıyı dostları da yalnız bırakmadı. Oğuzhan Koç, Murat Dalkılıç, Bahadır Tatlıöz, Hande Erçel, Raşit Bağzıbağlı, Hatice Gökçe, Ece Erken gibi isimlerin de izlediği konserde, alkışların ardı arkası kesilmedi. Konserin bitiminde alkışlarla tekrar sahneye dönen Buray, “Aşk mı Lazım” şarkısını bir kez daha seslendirerek konseri tamamladı.