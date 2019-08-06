AB yetkilileri: İngiltere ile ‘anlamlı’ bir Brexit müzakeresi yapacak koşullar yok

AB yetkilileri, İngiltere ile Brexit için yeni ‘anlamlı’ bir müzakere yapılmasını sağlayacak koşulların bulunmadığını açıkladı.

AB diplomatları İngiltere’nin, eski başbakan Theresa May döneminde müzakere edilen anlaşmanın büyük değişiklikler geçirmediği sürece anlaşmasız bir ayrılığı tercih edeceğine dair açıklamalarının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Bir AB müzakerecisi “Üç yıl önce müzakerelere başladığımız noktaya geri döndük” dedi.

İngiltere Başbakanlık Ofisi ise AB’nin anlaşmayı yeniden müzakere etmeme tercihini gözden geçirmesini umduklarını söyledi.

Bir Başbakanlık sözcüsü, AB’nin tutum değiştirmeye ihtiyacı olduğunu belirtti.

Theresa May’in AB ile müzakere ettiği anlaşma Avam Kamarası’nda üç ayrı oylamada reddedilmişti.

Yeni Başbakan Boris Johnson ise 31 Ekim’de anlaşma olsa da olmasa da İngiltere’nin AB’den ayrılacağını söylüyor.

BBC Brüksel Muhabiri Adam Fleming’in edindiği bilgiye göre Başbakanlık Avrupa Danışmanı David Frost, içinde backstop’un yer alacağı bir anlaşmanın kabul edilemez olduğunu söyledi.

Backstop, İrlanda adasında AB’de yer alan İrlanda Cumhuriyeti ile Birleşik Krallık’a bağlı Kuzey İrlanda arasında fiziksel bir sınır oluşmasının önüne geçmeyi hedefleyen bir geçici önlemdi. Bu bağlamda, iki taraf bir anlaşmaya varana kadar Kuzey İrlanda’nın bazı AB kurallarına bağlı kalması öngörülüyor, İngiltere ve Kuzey İrlanda’daki bazı kesimler ise bunun Kuzey İrlanda’yı Birleşik Krallık’tan kopartacağı ve Birleşik Krallık’ın AB ile gümrük birliğinden çıkmasını zorlaştıracağını savunarak backstop’a karşı çıkıyordu.

Kuzey İrlanda’da çatışmaları sonlandıran Hayırlı Cuma anlaşmasına göre adanın iki tarafında da insanların serbest dolaşım hakkı bulunması ve adada fiziksel bir sınır olmaması gerekiyor.

İngiltere’nin AB ile bir anlaşma yapmadan birliği terk etmesinin ekonomiye zarar vermesi ve İrlanda’da fiziksel bir sınırı zorunlu kılmasından endişe duyuluyor.

İngiltere’de muhalefet, anlaşmasız Brexit’in önüne geçmek için bir güven oylaması ile hükümeti devirmeyi de düşünüyor.