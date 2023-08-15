Bunaltıcı sıcaklar bu hafta da devam edecek - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Salı, Ağustos 15, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Bunaltıcı sıcaklar bu hafta da devam edecek

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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Sıcak hava devam edecek. Hafta sonuna kadar yer yer sis bekleniyor.

Bunaltıcı sıcaklar bu hafta da devam edecek.

Meteoroloji Dairesi, hava sıcaklığının hafta boyunca 40-43 derece dolaylarında seyredeceğini tahmin ediyor.


Dairenin 15-21 Ağustos tarihleri arasındaki hava tahmini raporuna göre bölge, genellikle alçak basınç sistemi ile oldukça sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Havanın yarın açık; sonraki günlerin açık ve az bulutlu geçmesi bekleniyor.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 40-43; sahillerde ise 36-39 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle güney ve batıdan orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek.

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Tags:hava durumuKKTC
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