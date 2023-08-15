Meclis yarın olağanüstü toplanacak - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Salı, Ağustos 15, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
KıbrısSürmanşet

Meclis yarın olağanüstü toplanacak

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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cumhuriyet meclisi

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın olağanüstü toplanıyor.

Meclis’ten verilen bilgiye göre, Meclis Genel Kurulu, Meclis Başkanı Zorlu Töre tarafından saat 10.00’da olağanüstü toplantıya çağrıldı.


Toplantı çağrısı, Cumhuriyetçi Türk Partisi grubuna bağlı bazı milletvekilleri ile Girne Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers ile Gazimağusa Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars’ın istemi üzerine yapıldı.

Meclis Genel Kurulu geçen dönemin son toplantısını 26 Haziran’da yapmış ve ardından yaz tatiline girmişti. Yeni yasama yılı 2 Ekim Pazartesi başlayacak. 

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Tags:Meclis
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