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Bulut Akacan ve korumalarına 2’şer yıl hapis cezası

12 Kasım 2019
Bulut Akacan
Bulut Akacan

İşinsanı Bulut Akacan ve korumaları Vasıf Kurbanov ve Orçun Özorçun 2’şer yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Girne Ağır Ceza Mahkemesi, iş insanı Bulut Akacan ve korumalarının karıştığı darp davasında, zanlıları 6 davadan suçlu bularak mahkum etti. Mahkeme sanıklara 2’şer yıl hapis cazası verdi.

Geçtiğimiz ocak ayında, Girne’de bir restoranda Erhan Başay ve Zeki Asımoğlu’nu darp ettikleri gerekçesiyle tutuklu yargılanan iş insanı Bulut Akacan, korumaları Vasıf Kurbanov ve Orçun Özorçun’un davasında sanıklar 6 davadan da suçlu bulundu.
Kararın açıklanması sonrası zanlı yakınları fenalaştı.


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