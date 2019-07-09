Buluşuyorlar

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9 Temmuz 2019

GÖRÜŞME SAAT 10.30’DA: KTFF Başkanı Sertoğlu, TFF başkanlığına yeni seçilen Nihat Özdemir ile ‘bu sabah Türkiye Futbol Federasyonu’nda saat 10.30’da görüşecek

 

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)’nun yeni başkanı Nihat Özdemir’i bugün İstanbul’da ziyaret edecek.

Sertoğlu, başkanlığa yeni seçilen Nihat Özdemir ile ‘bu sabah Türkiye Futbol Federasyonu’nda saat 10.30’da görüşecek.

Gerçekleşecek görüşmede Hasan Sertoğlu’na; 1.Başkanvekili Orçun Kamalı ve Dış İlişkiler Sorumlusu Muhittin Özsağlam da eşlik edecek

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