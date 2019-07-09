Ozan Orhon nostalji fırtınası yarattı

80’LER-90’LAR DİLE GELDİ:

Yaşamını ülkemizde sürdüren ünlü sanatçı Ozan Orhon 1980-90’ların konseptiyle Girne’de yakın geçmişe uzun soluklu bir nostaljik yolculuk yaşattı

Girne’ye taşınan ve uzun süredir yaşamını orada sürdüren Ozan Orhon sahnelerimize uzun soluklu sesler getirmek için ilk adımı attı. Ülkemizin efsane DJ’i Yusuf Coşkuner’in eşliğinde gerçekleşen 1980-90 konseptli Ozan Orhon konseri geçtiğimiz cumartesi gecesi Girne’ye tam bir nostaljik yolculuk yaşattı.

Ozan Orhon’lu yakın nostalji keyfinin ilk konserine ilgi yoğun oldu. Girne’deki Myata Lounge’ta yaşanan bu coşku yaz gecelerine ayrı bir canlılık getirdi. Geçtiğimiz yıl verdiği kilolarla gündeme gelen Orhon eski konserlerini aratmayan bir performansla nostaljik gecelere sıkı başladı.