Bülent Kutay, UBP Girne İlçe Başkanlığı’na aday olduğunu açıkladı

UBP’nin her kademesinde hizmet veren Bülent Kutay, Girne İlçe Başkanlığı’na aday olduğunu duyurdu. Kutay duyuruyu sosyal medya üzerinden yaptı.

Kutay’ın açıklaması şöyle;

Gönülden bağlı olduğumuz kıymetli Ulusal Birlik Partililer, 1986 yılında U.B.P Gençlik Kollarına girdiğim ilk günkü aşkla partimizin her kademesinde hizmet verdim ve sizlerle birçok başarılar yaşadım. Partimizin Girne İlçe Başkanlığına bugün itibari ile adaylık başvurumu yaptığımı sizlerle paylaşmak istedim.Partimizi daha büyük başarılara taşımak için sizlerden alacağım destek benim en büyük gücüm olacaktır.Sizleri birlik beraberlik sevgi ve saygı içinde tutarak yarınlara daha güvenle bakmak için sizlerden destek istiyorum.Partimize hayırlı olmasını diler saygılar sunuyorum.