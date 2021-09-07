Tatar, Konya Alaaddin Camii’ndeki etkinliklere katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye ziyareti sırasında Konya Alaaddin Camii’ndeki etkinliklere katıldı.

Cumhurbaşkanı Tatar, etkinlikte yaptığı konuşmada, “1571’de Kıbrıs’ı fetheden Osmanlı’nın torunları ve aynı milletin aynı soydan gelen insanlarıyız” dedi.

Konya’da olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Tatar, Türk milletinin devletler kurup yönettiğini, Osmanlı’dan sonra Türkiye Cumhuriyeti’nin; Doğu Akdeniz’de de bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin var olduğunu söyledi.

Bunun değerini ve anlamını bilen, Doğu Akdeniz’deki haklarımızı korumak için bu sorumluluğun bilinciyle KKTC Cumhurbaşkanı olarak bu görevi yürüttüğünü kaydeden Tatar, “Anavatan ile uyum içinde, ulusal menfaatlerin ve milli çıkarların en iyi şekilde geleceğe taşınması için bu anlayışla yolumuza devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tatar, böyle bir etkinlikte olmaktan gurur duyduğunu sözlerine ekleyerek katkı koyan herkese teşekkür etti.