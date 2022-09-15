Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi yeni Covid-19 kararlarını açıkladı.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi covid-19 pandemisinde ülke rengi “sarı”ya döndüğünden “tüm kapalı alanlarda maske takma zorunludur” kararını “Tüm Kapalı alanlarda maske takılması önerilir” şeklinde düzenledi.

Maskeyle ilgili alınan kararlar şöyle:

-Tüm sağlık kuruluşlarında maske takılması zorunludur.

-Toplu taşımacılıkta maske takılması zorunludur.

– Tüm Kapalı alanlarda maske takılması önerilir.

Maske ve Havalandırma

Üst solunum yolu şikayetleri olan kişiler tüm alanlarda (açık, kapalı) renk skalasından bağımsız olarak maske kullanmak zorundadır. Tüm sağlık kuruluşlarında maske takılması zorunludur. Toplu taşımacılıkta maske takılması zorunludur. Tüm kapalı alanlarda maske takılması önerilir. Kapalı alanların sıklıkla havalandırılması (sınıf, restoran, spor salonları vb. yerler) gerekmektedir.

SAĞLIK BAKANLIĞI

45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası Kapsamında Toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Tarafından Alınan Kararlar

HAFTALIK COVİD-19 VERİ TABLOLARI (14.09.2022)

KARŞILAŞTIRMA TABLOSU 06.09.2022 13.09.2022 Değişim Toplam vaka sayısı 391 236 -39,64% Yerel vaka sayısı 391 236 -39,64% Yurtdışı vaka 0 0 0,00% 100.000 de vaka sayısı 102,36 61,78 -39,64% 100.000 de yerel vaka sayısı 102,36 61,78 -39,64% Test sayısı 7.313 6.553 -10,39% Test pozitiflik oranı 5,35% 3,60% -32,71% Hastanede tedavi gören 12 3 -75,00% Yoğun bakımda tedavi gören 1 1 0,00% Yoğun bakım oranı 0,29% 0,67% 131,03% Aktif vaka sayısı 344 149 -56,69% Kaybedilen vaka sayısı 1 1 0,00% İLÇELERİN ORTALAMA GÜNLÜK 100.000 DE VAKA SAYISI 06.09.2022 13.09.2022 Değişim KKTC GENELİ 14,6 8,8 -39,73% LEFKOŞA 23,3 13,5 -42,06% GAZİMAĞUSA 14,0 8,4 -40,00% GİRNE 5,8 5,7 -1,72% İSKELE 16,8 8,4 -50,00% GÜZELYURT 11,3 2,4 -78,76% LEFKE 1,0 2,0 100,00%

KARARLAR

ÜLKEYE GİRİŞ İLE İLGİLİ KARARLAR

Komitemiz tarafından yeni bir karar alınıncaya kadar kişiler, aşılı veya aşısız olmalarına bakılmaksızın, Covid-19 test yapma zorunluluğu olmadan ülkeye giriş yapabileceklerdir.

ADA İÇİ SINIR GEÇİŞLERİ İLE İLGİLİ KARARLAR

Ada içi geçişlerde, kişiler Covid-19 test yapma zorunluluğu olmaksızın geçiş yapmaya devam edecektir.

VAKA SAYISINA GÖRE ÜLKENİN RİSK DÜZEYLERİ (RENK SKALASI)

COVİD RİSK DÜZEYİ YEŞİL SARI TURUNCU KIRMIZI GÜNLÜK 1 VAKADAN AZ/1000000 KİŞİ GÜNLÜK 1-9 VAKA/100000 KİŞİ GÜNLÜK 10-24 VAKA/100000 KİŞİ GÜNLÜK 25+ VAKA/100.000 KİŞİ Maske kuralı yok -Tüm sağlık kuruluşlarında maske takılması zorunludur. -Toplu taşımacılıkta maske takılması zorunludur. – Tüm Kapalı alanlarda maske takılması önerilir. -Tüm kapalı alanlarda maske takılması zorunludur. Maske zorunludur.

Ülke Renk Skalası: SARI

MASKE/HAVALANDIRMA İLE İLGİLİ KURALLAR

Üst solunum yolu şikayetleri olan kişiler tüm alanlarda (açık, kapalı) renk skalasından bağımsız olarak maske kullanmak zorundadır. Tüm sağlık kuruluşlarında maske takılması zorunludur. Toplu taşımacılıkta maske takılması zorunludur. Tüm kapalı alanlarda maske takılması önerilir. Kapalı alanların sıklıkla havalandırılması (sınıf, restoran, spor salonları vb. yerler) gerekmektedir.

TESTLER İLE İLGİLİ GENEL KURALLAR

Laboratuvar komitesinin önerisi ile ülkemizde kullanılan Covid-19 testlerinin (PCR/antijen testleri) CE-IVD sertifikası olması zorunludur. Yaşlı bakım evi ve cezaevi çalışanları haftada bir Covid-19 testlerini yaptıracaklardır. Yaşlı bakım evlerini ve cezaevlerini ziyaret edecek kişiler haftada bir Covid-19 testlerini ibraz etmek zorundadırlar. Semptom gösteren kişiler testleri negatif olsa dahi belirtilen yerleri ziyaret edemeyeceklerdir. Semptom gösteren kişiler maske takacak ve antijen testini yaptıracaktır. Antijen testinin pozitif çıkması halinde PCR testi yapılacaktır. Antijen testlerinin negatif çıkmasına rağmen ciddi semptom gösteren kişiler doktor istemi ile PCR testi yaptırabileceklerdir.

TEMASLI KİŞİLERLE İLGİLİ KARARLAR

Covid 19 pozitif kişi ile temas eden kişiler semptom takibi yaparak temas tarihinden itibaren en az 5 gün süre ile maske takmak zorundadır. Bu süre zarfından temaslı kişiler güncel hayatlarına devam edecektir. Bu kişiler semptom göstermeleri halinde antijen testi yaptıracaklardır. Antijen testlerinin pozitif çıkması durumunda PCR testi yaptıracaklardır.

Ailede Covid-19 Pozitif Olma Durumunda Çocuğun Okula Devamı:

ÇOCUK AYNI EVDE YAŞAYAN COVİD-19 POZİTİF BİREY OKULA DEVAM AŞI TAM AŞILI TAM AŞILI OKULA DEVAM TAM AŞILI AŞISIZ OKULA DEVAM AŞISIZ TAM AŞILI OKULA DEVAM AŞISIZ AŞISIZ OKULA GİTMEYECEK

COVİD-19 POZİTİF KİŞİLERLE İLGİLİ KARARLAR

Kişilerin, Covid 19 PCR test sonucunun pozitif olduğu ile ilgili gelen mesaj akabinde izolasyon süreci başlar (0. Gün)

Başka bir test merkezine giderek ikinci kez test yapılması durumunda ikinci testin sonucu dikkate alınmayacaktır.

İzolasyon süresi 5 gündür. İzolasyon süresinin sonunda kişilerin 5 gün daha maske takmaları zorunlu olacak ve bu süre zarfında kişiler maske takarak güncel hayatlarına devam edebilecektir.

Pozitif kişilerin evde nefes darlığı göğüs ağrısı ve bulgularında (ateş, öksürük halsizlik, baş ağrısı vb.) artış olması halinde 0533 842 8358 veya 1102 numaralarını arayarak yardım alabilirler.

Covid-19 pozitif kişilere ev karantinası uygulamasının yapılabilmesi için, evdeki (konut, yurt, lojman vb.) diğer bireylerle temas olmayacak şekilde kişiye ait ayrı bir oda olması zorunludur. Ev içerisinde aynı banyo ve tuvaletin kullanılması halinde bu yerler her kullanım sonrası dezenfekte edilir. Dezenfeksiyon %1 oranında sulandırılmış çamaşır suyuyla yapılır. (10 litre su içine 1 küçük çay bardağı çamaşır suyu konulur.)

Ev karantinasına alınan Covid-19 pozitif kişi, karantina süresince evden çıkamaz (sadece acil durumlarda karantina merkezinin bilgisi doğrultusunda çıkabilir) ve karantinaya alındığı eve ziyaretçi kesinlikle kabul edemez.

Pandemi Bilgi Sisteminde herhangi bir kaydı bulunmayan Covid-19 pozitif kişilere Sağlık Bakanlığı’nca resmi evrak düzenlenmeyecektir.

EĞİTİM İLE İLGİLİ KARARLAR Bu kapsamda her okul;

Maske / Havalandırma/Dezenfeksiyon

Okul otobüslerinde öğrenci, şoför ve gözetmenlerin maske takması zorunludur.

Sınıflarda ve okullardaki diğer tüm kapalı alanlarda (öğretmen odaları vb.) kişilerin maske takması önerilmektedir. Ayrıca belirtilen yerlerde havalandırma ve dezenfeksiyon kurallarına uyulması gerekmektedir.

Okul Pandemi Kurulları tarafından el temizliği ile ilgili eğitim verilecektir. Su ve sabun kullanımı özendirme eğitimleri verilecek gerektiğinde dezenfeksiyon kullanılacaktır.

Okul yönetiminin uygun göreceği yerlere el dezenfektanı konulması gerekmektedir.(kantin, yemekhane vb.) Özellikle 5 yaş ve altı okul öncesi eğitim kurumları mutlaka dezenfeksiyon kullandıracaktır.

Testler

Sağlık Bakanlığı tarama programı oluşturarak okullarda random tarama testi yapacaktır.

Üst solunum yolu şikayeti olan kişiler okula alınmayacaktır. Bu kişiler test yapmaya yönlendirilecektir.



Okullarda Temaslı Kişiler İle İlgili Kararlar

Bir sınıfta pozitif vaka görülmesi durumunda, pozitif vakanın görüldüğü tarihten itibaren sınıfta bulunan diğer kişiler 5 gün süre ile maske takarak okula gitmeye devam edebileceklerdir. Bu süre içerisinde semptom gösteren kişiler test yaptırmaya yönlendirilecektir.

AŞILARLA İLGİLİ KARARLAR

18 Yaş ve Üzeri Kişiler İçin Önerilen Aşı Tablosu

Aşı Adı Yaş Grubu Sağlıklı veya hafif derecede bağışıklık sistemi baskılı olan kişiler Orta veya ağır derecede bağışıklık sistemi baskılı olan kişiler** Önerilen Aşı Dozu ve Dozlar Arası Zamanlar Önerilen Aşı Dozu ve Dozlar Arası Zamanlar Pfizer Biontech 18 yaş ve üzeri Total doz: 3-4 *doz Total doz 5** 1. doz ile 2.doz arası En az 4-8 hafta 1. doz ile 2.doz arası En az 3 hafta 2. doz ile 3. doz arası En az 5 hafta 2. doz ile 3. doz arası En az 8 hafta 3.doz ile 4. doz arası En az 4 ay 3.doz ile 4.doz arası En az 3 ay 4. doz ile 5. Doz arası En az 4 ay Johnson &Johnsson 18 yaş ve üzeri Total doz: 2-3 doz*** Total doz: 4 1. doz ile 2. doz arası En az 8 hafta 1. doz ile 2.doz arası En az 4 hafta 2. doz ile 3. doz arası En az 4 ay 2. doz ile 3. doz arası En az 8 hafta 3. doz ile 4. doz arası En az 4 ay AstraZeneca 18 yaş ve üzeri Total doz: 3-4**** Total doz: 4-5** 1. doz ile 2.doz arası En az 3 -8 hafta 1. doz ile 2.doz arası En az 4 hafta 2. doz ile 3. doz arası En az 3 ay 2. doz ile 3. doz arası En az 8 hafta 3.doz ile 4. doz arası En az 4 ay 3. doz ile 4. doz arası En az 3 ay 4. doz ile 5. Doz arası En az 4 ay Sinovac 18 yaş ve üzeri Total doz: 3-4***** – 1. doz ile 2.doz arası 4 hafta – – 2. doz ile 3. doz arası 3 ay – – 3.doz ile 4. doz arası*** En az 4 ay – –

* 4. doz Pfizer BioNTech aşısı sağlıklı veya bağışıklık sistemi hafıif derecede baskılı olan 50 yaş ve üzeri kişilere önerilmektedir.

** 5. doz Pfizer BioNTech aşısı bağışıklık sistemi orta veya ağır baskılı olan 18 yaş ve üzerine önerilmektedir.

*** Johnson &Johnsson aşısı ile aşılanan kişilerin 2. dozlarını Pfizer BioNTech aşısı ile yaptırmaları önerilmektedir. 3. doz aşı (Pfizer Biontech) 50 yaş ve üzeri kişilerle bağışıklık sistemi orta veya ağır baskılı olan 18 yaş ve üzeri kişilere önerilmektedir.

**** AstraZeneca aşısı ile aşılanan kişilerin 3. dozlarını Pfizer BioNTech aşısı ile yaptırmaları önerilmektedir. 4. doz aşı (Pfizer BioNTech) 50 yaş ve üzeri kişilerle bağışıklık sistemi orta veya ağır baskılı olan 18 yaş ve üzeri kişilere önerilmektedir.

***** Önceden Sinovac ile 3 doz veya 2 Sinovac+ 1 BioNTech ile aşılanan 50 yaş ve üzeri kişilerle, bağışıklık sistemi orta veya ağır baskılı olan 18 yaş ve üzeri kişilere 4. doz aşı (Pfizer BioNTech) yapılması önerilmektedir.

5 Yaş -17 Yaş İçin Önerilen Aşı Tablosu